Víctor Fernández echa la red en el Villarreal B para reforzar el Real Zaragoza

En la hoja de ruta de Víctor Fernández y Juan Carlos Cordero, el Villarreal, su conjunto filial, tiene un lugar destacado. Pese al descenso del ‘minisubmarino’ el técnico del Real Zaragoza es consciente de que es un caladero de talento y calidad que, en el mercado más o menos realista del club aragonés, algunas de esas jóvenes promesas puede tener encaje. Dani Tasende, una opción que se tenía inicialmente aparcada por su precontrato con el Tenerife, se puso a tiro del Zaragoza y Cordero maniobró para cerrar un acuerdo con el Villarreal. El club está a la espera de que expiren los plazos legales de ese documento, para anunciar el acuerdo alcanzado con los castellonenses y con el lateral izquierdo gallego. En principio, la próximas semana se completará el fichaje.

Pero no es el único nombre que ha estado encima de la mesa en las últimas semanas. El pivote Alberto del Moral (aunque ha finalizado contrato y ahora es libre), el goleador Álex Fores y el extremo Haissem Hassan (cedido la pasada campaña en el Sporting) son las otras piezas en las que se ha fijado, en mayor o menor medida, el Real Zaragoza en estos primeros días de mercado. Cada uno lleva su tiempo y sus condicionantes, pero son nombres en la cartera de fichajes del club aragonés.

La opción Hassan

Uno de los jugadores de mayor atractivo para Víctor Fernández es Haissem Hassan. El Zaragoza ha consultado las condiciones de una operación y ha recibido del Villarreal la misma respuesta que otros clubes interesados en el habilidoso extremo derecho francés: su precio de venta es 2,5 millones de euros. Hassan ha jugado la última temporada cedido en el Sporting, una campaña con 38 partidos, 1 gol y 5 asistencias, en la que ha dejado las notas habituales de su fútbol, como ya hiciera en su anterior cesión al Mirandés: un fútbol vertiginoso, encarador, profundo y regateador, pero también, muchas veces, inconcreto y inconstante. Aun con todo, es un futbolista en el que se cree que vale la pena confiar.

Cumplida su cesión en el Sporting -el Zaragoza ya lo tuvo en la lista de fichajes el pasado verano-, Hassan vuelve al Villarreal. El extremo de 22 años no cuenta para el primer equipo y tampoco para el filial tras el descenso a Primera RFEF. Le queda una temporada más de contrato y la prioridad, en este momento del mercado, y así se lo ha trasladado el club castellonense a sus representantes, es la venta. El Villarreal pagó en 2020 un traspaso de 2 millones de euros al Chateauroux francés. La intención es recuperar esa inversión y lo ha tasado ahora en 2,5 millones, aunque con un año más de contrato es complicado que en España se alcance esa cantidad. Pero el Villarreal prevé que el jugador puede tener mercado por ese precio en su país o en otras ligas. Si no se produce esa venta, no debe descartarse que se le proponga una renovación para una nueva cesión. Y ese escenario -un traspaso asumible o un préstamo con opción de compra obligatoria en caso de ascenso- están posicionados el Zaragoza, pero también varios clubes más de Segunda División. Ahora mismo, a estas alturas de julio, la opción es inviable.

Forés: el sueño de Víctor

Tanto o más difícil es la aspiración de Víctor Fernández por Álex Fores, autor de 16 goles el pasado curso con el filial y una de las revelaciones de la temporada. El técnico lo conoce de su pasado en la cantera del Real Madrid, y ese despertar goleador a los 23 años -nunca había superado los 6 goles- en el Villarreal B es razón suficiente para echarle la red e incluirlo entre las primeras opciones para la delantera, demarcación para la que el Zaragoza tenía también el tiro pegado a Roberto Fernández, goleador del Málaga, a través de una cesión del Atlético de Madrid si compraba al futbolista.

El Zaragoza ha hablado con el el club castellonense de una posible operación con Álex Fores, pero aún no hay nada decidido. Sin la lesión de tibia que sufrió en mayo y que no le permitirá jugar hasta el otoño, Forés hubiera realizado la pretemporada con el primer equipo y se valoraría su continuidad. Su situación actual, en proceso de recuperación, abre la puerta de la salida en forma de cesión. Pero la sobresaliente temporada del delantero valenciano también está atrayendo propuestas de traspaso. El Villarreal aún tiene que resolver esto, mientras Víctor Fernández, al igual que muchos otros casos este verano, trata de convencer al jugador. Forés conoce ese interés, pero sabe que la decisión final la tiene el Villarreal. Si lo ceden, se le ampliará y mejorará el contrato (le quedan dos años más), pero ahí el Zaragoza tendrá la competencia de los clubes de Primera y las principales economías de Segunda. Una opción muy complicada. Y si se opta por el traspaso, el panorama de dificultad aún es mayor. Mire por donde se mire, ahora mismo la vía de Forés está fuera del mercado del Real Zaragoza y exige esperar a que las circunstancias se puedan alinear a su favor.

Del Villarreal B, también interesa el pivote Alberto del Moral, aunque en este caso no es necesaria una negociación con el club castellonense. El futbolista cordobés de 22 ha terminado contrato y es libre. El Zaragoza ha iniciado los primeros contactos en vistas a una posible operación y lo tiene en la recámara, como candidato para reforzar el centro del campo. Es un mediocentro subrayado en rojo en la agenda de Juan Carlos Cordero, a quien le gustan mucho sus características para la posición.