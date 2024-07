Último día para la renovación de los abonos del Real Zaragoza

Este viernes, finaliza el plazo exclusivo de los abonados del Real Zaragoza de las zonas de Preferencia, Este, Gol Norte y las excepciones de Sur que seguirán en pie (Sectores 224 y 225 y palcos 52 al 64) para renovar y, así, mantener sus localidades (excepto las afectadas por la demolición del Gol Sur). A la mayoría de los abonados -aquellos que no han comunicado desde el pasado 20 de junio su deseo de no seguir siendo socios- se les ha cargado el importe en sus cuentas domiciliadas, el mecanismo de renovación impuesto desde hace varias temporadas en el Real Zaragoza. Todas las gestiones relacionadas con los abonados también se pueden realizar a través del área destinada a ello en la página web oficial o en las oficinas del club, de lunes a viernes en horario 9.30 a 13.45 y de 16.00 a 19.45 .

Transcurrido este viernes, se liberarán esos asientos, que se destinarán a reubicar a los afectados por las obras de La Romareda que arrancan la próxima semana. Una vez se conozcan todas las butacas disponibles del estadio, se pondrán a disposición de los afectados de Gol Sur para que puedan ser recolocados. A partir del 8 de julio, el próximo lunes, se comunicarán los plazos y cómo se procederá a la reubicación.

El criterio de antigüedad será el que rija en el procedimiento de reubicación de los socios afectados por el inminente derribo del Fondo Sur de La Romareda.

De entrada, a los casi 9.000 afectados que se van a quedar sin su butaca en el Fondo Sur, se les ha hecho desde la presentación de la campaña hace dos semanas una consulta a través de la web del club para saber si desean ser reubicados en otras zonas del estadio o no. Mientras tanto, el resto de los socios de las demás tribunas del viejo campo, podrán renovar con normalidad, como cada año, sus tarjetas para la liga 24-25.

Asimismo, el Real Zaragoza implementa el llamado "Abono sin asiento", una modalidad de tarjeta de socio que surge para aquellos que al final no puedan (por no existir su tribuna) o no quieran (por liberar voluntariamente su butaca) acudir al estadio mientras duren las obras pero que deseen mantener su vínculo con el club y su número ordinal en la sociedad. Esta tarjeta cuesta 60 euros.

Estos abonados que, por ello, queden en un compartimento estanco sin butaca mientras se acometan las obras, siempre serán los primeros en poder acceder a la venta de entradas (si las hubiese) en cada partido. Y, en caso de querer volver a recuperar la vigencia de su localidad el año que viene, lo harán dentro de una bolsa global de los aspirantes que haya dentro de un año a ocupar el nuevo aforo, que estará mediatizado por el derribo, entonces, de la Tribuna Este. El mecanismo volverá a tener como factor decisivo la antigüedad de cada socio.

Es importante subrayar que no habrá nuevas altas en ningún caso. Por lo tanto, nadie podrá ingresar como nuevo socio del Real Zaragoza hasta nueva orden, mientras estén en marcha las obras del remodelación del estadio de La Romareda.

Precios al alza

Aunque las tarifas oficiales permanecen igual que en la campaña de la pasada temporada; el precio que ahora deben asumir los abonados que en mayo de 2023 se acogieron a la iniciativa del club para anticipar sus renovaciones a cambio de mantener los precios de las temporadas previas ha subido. El Real Zaragoza prefiere usar el término ‘actualización’, pero la realidad es que a esos casi 18.000 abonados se les ‘descongela’ el incremento que sus mismas tarifas oficiales sufrieron el pasado curso.

De este modo, casi 18.000 abonados deberán afrontar ahora esa subida, que oscila entre los 30 euros y los 100 euros, en función de la zona del campo. Un 15% más, por término medio, de lo que pagaron en mayo de 2023 para renovar acogiéndose a esa ventaja de precio ofertada por el Real Zaragoza.