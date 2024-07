Alberto del Moral, un pivote en la recámara del Real Zaragoza

Al Real Zaragoza se le ha puesto a tiro Alberto del Moral, mediocentro de 23 años que acaba de finalizar su contrato en el filial del Villarreal, donde ha sido pieza clave en las dos últimas temporadas. El jugador es uno de los nombres subrayados en rojo en la agenda de Juan Carlos Cordero, a quien le seducen sus condiciones de pivote de equilibrio posicional, presencia física, y juego con criterio y organización, y con quien ya se han producido los primeros contactos en vistas a una posible operación.

El Zaragoza tiene en mente incorporar al menos a dos mediocentros, de diferentes características y cualidades. En el plan del verano, está también Pol Lozano (Espanyol), de quien se cree en el club aragonés que puede salir al mercado conforme avancen las semanas si el equipo perico se refuerza en la posición. Gusta mucho a Víctor Fernández y el Zaragoza está a atento para mover ficha.

Alberto del Moral es un perfil distinto, pero que se considera necesario en la confección de la plantilla. Su situación de agente libre y sus 23 años (cumple 24 este mes) lo convierten en una oportunidad de mercado para el Zaragoza, en un jugador con mucha participación en Segunda en las dos últimas temporadas, con más de 5.000 minutos de juego y 58 partidos, pese a perderse el tramo final del curso pasado por una lesión muscular importante de la que ya se ha recuperado.

Después de no renovar en el Villarreal, donde llegó a debutar en el primer equipo hace dos temporadas, Alberto del Moral tiene el interés de varios equipos de Segunda. El regreso al Córdoba, club en el que se formó y de donde salió en 2021, es una opción, así como el Albacete y el Castellón. Aunque también está en la lista de equipos de la zona alta salarial de Segunda.

Nacido en julio de 2000 en Villacañas (Córdoba), desarrolló su etapa formativa en el Córdoba, antes de que el Villarreal lo reclutara para su filial, donde fue fijo y fundamental en el ascenso a Segunda y ha tenido un papel muy relevante en las dos últimas temporadas, ya en el fútbol profesional. Al no ser ya sub 23 y con el descenso del ‘minisubmarino’, el Villarreal no le ha propuesto la continuidad. De imponente físico, fuerte y esbelto, de 1,85 metros, es un mediocentro posicional, con buenas condiciones defensivas, ganador de duelos aéreos, sobrio, buena colocación y participación en los primeros pases de la construcción del juego.

Luismi, del Oviedo, otro pivote sondeado

Otro pivote sondeado por el Zaragoza es Luismi Sánchez, futbolista de 32 años que acaba de acabar contrato en el Oviedo, tal y como informó el periodista Ángel García Es un jugador que siempre ha estado en la órbita de Juan Carlos Cordero, aunque su prioridad actual es renovar en el conjunto asturiano. Su condición de agente libre ha hecho que sus agentes valoren alternativas al Oviedo entre varios clubes de Segunda, donde el futbolista tiene buen cartel.

Canterano del Sevilla, Luismi ha cumplido su tercera temporada en el Oviedo. Es un jugador con arraigo en la categoría, y pasado en Elche, Valladolid y Nástic. En los próximos días está previsto que se resuelva también su futuro, con la renovación en el Oviedo como vía más factible a estas alturas del mercado.