El Zaragoza ficha a Sabater para su filial y Fabio Conte y Jay no seguirán en el club

Los canteranos Fabio Conte y Alejandro Jay no continuarán en la estructura del Real Zaragoza y dejan el club. Ambos acaban de finalizar su contrato con el Real Zaragoza y quedan libres para fichar por otro equipo. En la pasada temporada, fueron piezas importante en el Deportivo Aragón, y, a lo largo del curso, completaron algunas sesiones de entrenamiento con el primer equipo, aunque no llegaron a debutar.

Fabio Conte, de la generación de 2002, accedió a la Ciudad Deportiva hace 12 años, tiempo en el que se configuró como un mediapunta de llegada y gol, como acreditó la pasada temporada, con 10 goles en 30 partidos, dos de ellos en la fase de ascenso a Primera RFEF. “Llegué siendo un niño de 10 años y 12 años después me voy orgulloso de lo vivido. Qué bonito es defender la camiseta del león durante tanto tiempo allá donde el fútbol me ha llevado. “Gracias a todos los zaragocistas que en algún momento me habéis mostrado vuestro apoyo. El Zaragoza es la afición”, ha señalado en sus redes sociales.

También de 2002 es Alejandro Jay, lateral o extremo derecho que ha desarrollado casi toda su carrera en la Ciudad Deportiva, con una cesión al Tarazona. En las dos últimas dos temporadas, el futbolista hispano-cubano ha disputado 58 partidos con el filial.

Sabater refuerza el filial

El movimiento de entrada en el Deportivo Aragón lo protagoniza Juan Carlos Sabater, joven defensa de 19 años que firma hasta 2026 procedente del segundo equipo del Cartagena, donde no ha renovado.

Sabater es un lateral derecho que también puede jugar de central, y llega al Zaragoza avalado por Juan Carlos Cordero, también cartagenero, quien lo conoce bien. Sabater nació en Córdoba en febrero de 2005 y es una apuesta por dotar al filial de un jugador polivalente y prometedor, que pueda servir como alternativa en caso de necesidad en el primer equipo, pues Sabater ya sabe lo que es jugar en Segunda División.

Julián Calero, técnico la pasada campaña del equipo murciano, lo hizo debutar con solo 18 años contra el Huesca en El Alcoraz. Además, estuvo convocado en las últimas jornadas del campeonato.