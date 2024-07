El Real Zaragoza se posiciona por el goleador Roberto Fernández

El Real Zaragoza ha iniciado las gestiones formales para la incorporación de Roberto Fernández, delantero centro del Málaga de 22 años por quien el Atlético de Madrid tiene abierta una negociación. El club aragonés ha tomado así posiciones como destino preferente del equipo colchonero para una cesión del jugador si, en las próximas semanas, cristaliza el traspaso del futbolista, autor de 20 tantos esta temporada en el ascenso a Segunda del Málaga y uno de las sensaciones del año en el fútbol español por su despertar goleador.

La operación se encuadra dentro del marco de colaboración y sinergias con el Atlético explotado ya en temporadas previas con jugadores como Santiago Mouriño o Giuliano Simeone, y el futbolista ya conoce ese interés formal del Zaragoza para obtener su cesión. Las opciones del equipo aragonés pasan por dos puntos: la compra de Roberto por parte del Atlético y que, en ese acuerdo, no se incluya una opción preferente para que el jugador se quede en el Málaga, tal y como es el deseo del club andaluz. Si no se hubiera producido ese ascenso -agónico, en los minutos finales de la eliminatoria contra el Nástic-, la ‘operación Roberto’ en dirección Zaragoza hubiera cogido, seguramente, gran velocidad. Ahora no es, por tanto, un fichaje sencillo y exige sus propios tiempos, pero el Zaragoza tiene la red echada. El capítulo clave para los planes del club aragonés, sobre todo, es que el Atlético sea el equipo que se lleve a Roberto. En este sentido, el Sporting de Braga -que le ofrece plaza en su plantilla en primera portuguesa- es la gran amenaza. Si el jugador acaba en Portugal, las posibilidades del Zaragoza se diluirán.

A Roberto Fernández le queda un año más de contrato en el Málaga, hasta el 30 de junio de 2025, y con el ascenso su cláusula de rescisión ha subido de 6 a 10 millones de euros. La entidad de la Costa del Sol quiere renovarle, pero esa operación es complicada: las propuestas recibidas por Roberto en las últimas semanas le multiplican el sueldo, elevándolo por encima del millón de euros. El Málaga no puede llegar a esas cantidades, por eso la posibilidad de la venta con un año de cesión en el regreso a Segunda comienza a observarse como fórmula ventajosa.

Tras el ascenso, es posible que el Málaga necesite traspasar a algún futbolista para tener un margen salarial competitivo, y es Roberto la pieza más jugosa de su mercado, más aún cuando, con solo un año de contrato por delante, su venta este verano sea la única vía posible para no perderlo gratis y conseguir ingresar un traspaso. Su fuerza negociadora, en este sentido, es muy escasa.

Aunque son varios los equipos que se han interesado en Roberto, el jugador tiene como opciones favoritas el Atlético de Madrid y el Sporting de Braga. El club colchonero quiere repetir con él la fórmula ya empleada el año pasado con Mouriño y su cesión al Zaragoza o Samuel Omorodión y su préstamo al Alavés: asegurarse la contratación de un jugador jóven y con potencial y foguearlo. En el Atlético, se considera al Zaragoza la plaza ideal para ello, aunque, en esta ocasión, la presencia del Málaga en Segunda introduce un condicionante en la operación.

Roberto Fernández cumple mañana 22 años, es de la generación de 2002, y se formó en las categorías inferiores del Córdoba y del Sevilla. Con 16 años, lo fichó el Málaga, y a los 19 debutó en su primer equipo, en Segunda División, categoría en la que jugó 32 partidos hace tres cursos y marcó dos goles, en una temporada complicada para los malagueños, que se salvaron del descenso en el tramo final. El Málaga, después, decidió cederlo al filial del FC Barcelona, donde dio un paso más en su progresión, marcando 7 goles en 36 partidos. Regresó a su club matriz, para jugar de nuevo en Primera RFEF, donde se ha destapado este pasado curso con 15 goles en la liga regular y 5 en la promoción de ascenso. Estos cinco goles ha sido decisivos para el ascenso del Málaga y la confirmación de Roberto como goleador.

Es un delantero muy completo, con una gama de registros muy variada. Su fuerte constitución y su 1,86 le permiten destacar en el juego aéreo y en los apoyos. Es un punta que no solo se impone en el área, sino que también tiene capacidad para relacionarse con el juego y atacar espacios gracias a su potencia y coordinación en carrera. Cualidades que el Zaragoza quiere la próxima temporada en el equipo de Víctor Fernández.