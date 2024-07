Lecoeuche prioriza seguir en el Real Zaragoza

Quentin Lecoeuche, uno de los futbolistas señalados por Víctor Fernández para abandonar el Real Zaragoza, prioriza seguir en el club aragonés y con esa intención ha adelantado su regreso a la capital aragonesa tras un periodo de vacaciones. El lateral izquierdo está siguiendo una puesta a punto personal con el objetivo de dejar atrás los problemas físicos que tanto condicionaron y limitaron su pasada temporada prácticamente desde su llegada en julio.

Los agentes del futbolista conocen desde hace días que lo ideal es que Lecoeuche encuentra una salida, pero, hasta el momento, no se han producido avances significativos por un jugador que tiene cierto mercado en la Ligue 2 de su país. Hacía allí puede enfocarse la solución, pero, hasta entonces, el futbolista va a tratar de convencer a Víctor Fernández en la pretemporada.

Al futbolista galo de 30 años le queda un curso más de contrato garantizado (hay opción de otra campaña más), pero la idea del club -establecida por el entrenador- es reformar el lateral izquierdo.

El Zaragoza, para esa posición, tiene apalabrado el fichaje de Dani Tasende para cuatro temporadas y la confirmación de su incorporación se producirá cuando venza el plazo del pernoctado que tiene firmado con el Tenerife. En la mente de Víctor Fernández, ante la incertidumbre que genera la recuperación de Carlos Nieto tras una temporada en blanco, está el fichaje de otro lateral izquierdo, con características más físicas y defensivas, perfil para el que se puso el tiro en Carlos Clerc, aunque ha renovado con el Elche.

Todo este plan deja fuera de la ecuación de Lecoeuche. Su idea es comenzar la pretemporada a un alto nivel físico para tratar de ganarse un hueco en el equipo, después de que diferentes lesiones apenas le dejaran rendir a su nivel el pasado curso en el que jugó 26 partidos, aunque nunca con continuidad ni en participación ni en prestaciones. Su mejor fútbol se vio en la primera vuelta, cuando relevó a Nieto tras su lesión, a las órdenes de Fran Escribá.

Así las cosas, si no hay un giro drástico en su situación en las próximas horas, Quentin Lecoueche estará en el comienzo de la pretemporada el próximo lunes en la Ciudad Deportiva. Su caso no es el único. Otros jugadores con los que Víctor Fernández no cuenta tampoco han experimentado avances significativos en su salidas, como sucede con Jair Amador, Sinan Bakis o Sergi Enrich. Tampoco se ha aclarado aún la situación de Gaetan Poussin, aunque el portero francés podría no estar presente el lunes en ese comienzo de la pretemporada y ampliar sus vacaciones de forma pactada hasta que se solvente la fórmula y el destino de su salida.