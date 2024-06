Al Real Zaragoza se le atragantan las salidas de los descartes de Víctor Fernández

A falta de una semana para el comienzo de la pretemporada, el Real Zaragoza aún no ha encontrado solución de mercado alguna para los jugadores que integran la amplia lista de descartes de Víctor Fernández. Justo cuando el calendario dobla la referencial fecha del 30 de junio, se inicia el curso nuevo y concluyen los contratos en extinción, así como el ejercicio económico del último curso; el Zaragoza tiene casi todo por hacer de lo mucho que debe hacer.

Hasta el momento, ha incorporado dos jugadores oficialmente, el portero Joan Femenías y el delantero Mario Soberón, y tiene atados los fichajes del centrocampista Gori (Espanyol B) y del lateral izquierdo Tasende (Villarreal B), lo que dispara a 28 futbolistas las piezas actuales en nómina de la primera plantilla y satura el espacio para las nuevas entradas, un capítulo en el que el club se está encontrando con más dificultades de las previstas por su entrenador y arquitecto Víctor Fernández.

Pero, ahora mismo, aún hay una preocupación mayor que la impotencia de ver desfilar a primeras opciones de mercado hacia otros equipos: los jugadores fuera de los planes del técnico siguen en el mismo punto que hace un mes, sin solución ni acuerdos de salidas.

El Zaragoza va a intentar que esta semana se desbloqueen varios de estos frentes. La idea es sacar entre 12-15 jugadores, pero el club ya asume que casi todos estarán el próximo lunes a las órdenes de Víctor Fernández, generando una situación compleja e incómoda, pues el técnico los ha señalado claramente como futbolistas prescindibles desde el minuto uno de la planificación. Víctor se va a encontrar con casi todos en los primeros días de trabajo, por lo que el club va a tratar en todo lo posible de aligerar ese grupo esta semana por dos motivos: la buena salud ambiental del vestuario y un efectivo trabajo preparatorio con jugadores que finalmente estarán en el equipo y comenzarán a asimilar los postulados de Víctor Fernández.

Una semana clave

En todo caso, los próximos días no serán sencillos. Hace un mes Juan Carlos Cordero, a la vez que activaba su red de contactos y su agenda para tratar de encontrarles destinos desde el club cuando Víctor Fernández le confirmó la identidad de los descartes, se trasladó a agentes y representantes que tenían cinco semanas por delante, hasta el comienzo de la temporada, para encontrar soluciones de salida. Sin embargo, no se ha avanzado nada más allá del final de las cesiones (Zedadka, Mouriño, Mollejo, Valera, Guti, Badía y Manu Vallejo) y del contrato no renovado de Fran Gámez, ya jugador del Eldense.

Como es natural, estas soluciones se encaminan a acuerdos de rescisión en los que el Zaragoza va a tratar de limar todos los euros posibles.

El Real Zaragoza sabe bien que ese es el siguiente paso: encontrar destinos que puedan cubrir parte de los sueldos de esos descartes y ahorrarlo así de sus finiquitos. En caso contrario, la etapa siguiente está también asumida: pactar indemnizaciones de rescisión que podrían ascender hasta cerca de los dos millones de euros en el mejor de los casos. Es decir, la reconstrucción inspirada por Víctor Fernández apunta a no salirle barata al Real Zaragoza, dinero que, además, repercute en el límite salarial y condiciona, así, el plan de fichajes.

Con casi todos los descartes con un año por delante, las cesiones no son una fórmula útil, solo en los casos de Carbonell, Luna, Poussin o Bakis, con contratos hasta 2026. En principio, estos jugadores estarán en lunes en Zaragoza en el inicio de la pretemporada. Luna ya sabe que si sale lo hará avanzado el verano porque no hay laterales derechos.

El portero francés, de ellos, es el único que podría sellar su salida antes, pues se están intensificando los contactos para encontrarle equipo en su país. Su compatriota Lecoeuche, mientras, ya está en Zaragoza, anticipando su regreso para una puesta a punto personal de cara a iniciar la pretemporada. Y, de momento, otros, como Jair Amador o Sergi Enrich -con los mismos representantes- tienen la misma idea, pues aunque saben que no tienen sitio en el Zaragoza, aún no se han desbloqueado sus salidas. Jaume Grau está en una situación similar, así como los seis jugadores que regresan a sus cesiones y que no entran, inicialmente, en el plan de plantilla de Víctor Fernández: Luna, Sabin Merino, Sergio Bermejo, Luis Carbonell, Marcos Baselga y Guillem Naranjo.

Los cedidos

Sabin Merino retorna después de un buen año en el Racing de Ferrol. Sabe que no tiene sitio, y su desvinculación dependerá del destino que encuentre en Segunda -donde tiene mercado- y de las cantidades que pueda firmar. Su salario es alto, y al Zaragoza le va a costar dinero, pero Cordero va a tratar que sea el menor posible encontrándole un destino beneficioso para todas las partes.

En situación similar, aunque con un sueldo claramente más bajo, está Sergio Bermejo, que regresa de su cesión de media temporada en el Elche. Allí puede estar su destino de nuevo si firma la carta de libertad, pero el Deportivo también lo tiene bien considerado. En todo caso, la pretemporada dirá qué sucede con él. Con Baselga (Sabadell) y Guillem Naranjo (Teruel), con un año más con el salario mínimo de Segunda, las rescisiones son más sencillas. Por su parte, Luna apunta a ser, de nuevo cedido tras su medio año prestado en el Real Unión, donde ha destacado. Y por último, Luis Carbonell lo mismo: se le buscará una nueva cesión, con el Ejea como opción principal.

Si todas estas salidas no cogen velocidad -así como el traspaso de Maikel Mesa al Tenerife- esta semana, todos ellos deberán iniciar la pretemporada las órdenes de Víctor Fernández.