Azón, Francés y Francho aún no tienen oferta de renovación del Real Zaragoza

El Real Zaragoza aún no ha trasladado ninguna oferta de renovación a los tres futbolistas canteranos a los que la actual propiedad, a su llegada, declaró pilares básicos del proyecto y a los que entonces blindó y mejoró sus contratos. Ni Iván Azón, ni Alejandro Francés ni Francho Serrano han recibido una propuesta para prolongar su vinculación actual, que, en los tres casos, finaliza en junio de 2025. Es decir, están a punto de entrar en su último año de contrato, una situación de mercado que expone al Real Zaragoza a perderlos como agentes libres a lo largo de la próxima temporada.

De momento, el club aragonés no ha movido ficha más allá de tímidas declaraciones de intenciones, voluntades más o menos firmes o maniobras externas más o menos interesadas. Por su parte, los futbolistas, cada uno con sus circunstancias e intereses particulares, se encuentran a la espera de que el Zaragoza les traslade una oferta, con sus condiciones, sus términos y su letra gruesa. Hasta ahora, ese trámite oficial no se ha producido. En todo caso, tanto Azón, como Francho y Francés, tienen un deseo y prioridad común: continuar muchos años en el Real Zaragoza, el club al que quieren, en el que han crecido y con el que quieres desarrollar sus carreras.

Sobre esa premisa, gira el guión de las negociaciones que aún están por abrirse y las diferentes decisiones de mercado que el club pueda tomar con ellos, especialmente, hasta finales de agosto. Todos los escenarios son posibles, pues las renovaciones aún no están activadas. Para Víctor Fernández, la mayor prioridad es la continuidad de Alejandro Francés, el futbolista de los tres con un mercado más destacado y con mayor cartel por su condición de internacional sub 21 y su trayectoria de las últimas temporadas. El jugador y el Zaragoza han recibido en las últimas semanas el interés de equipos de Primera como el Mallorca y el Alavés, pero, ahora mismo, la vía de negociación entre clubes más abierta es la del Girona. El Zaragoza pretende 4 millones de euros por el jugador (más variables), pero nadie está dispuesto a pagar esa cantidad por un futbolista en último año de contrato y de Segunda División. Su cláusula en Segunda es de 12 millones. El Zaragoza apenas tiene fuerza negociadora, de ahí que los club interesados en Francés estén dispuestos a esperar a los últimos días de mercado (las cifras máximas que se manejan son 2 millones de euros) o incluso a esperar un año para contratarlo libre.

Francés tiene la promesa del club desde hace dos años de que en caso de no ascender se le facilitaría el traspaso y su crecimiento en Primera División. El pasado curso, ante la pregonada potencia del proyecto deportivo, se le convenció para que continuara aun teniendo ofertas mejores que este año. Desde diferentes sectores próximos a Víctor Fernández se está presionando al jugador y su representante (Lalo Arantegui) para que siga en el club. Sin embargo, el Zaragoza aún no le ha emitido ninguna oferta concreta. Al contrario, está hablando con otros clubes para abordar una venta. Por su parte, la intención de Francés es valorar y estudiar esa renovación si esa oferta se produce, pero el defensa, como Azón o Francho, no puede aceptar ni rechazar algo de lo que no se conocen sus condiciones.

Francés ya perdió el curso 22-23 un importante bonus salarial de su contrato con objetivos al no llegar a un número mínimo de partidos jugados, una cuestión que, unida a su menor rendimiento de sus primeras dos temporadas, explicó su suplencia en el tramo final de aquella temporada. Pese a eso, el futbolista se empeñó en seguir en el Real Zaragoza para conseguir el ascenso.

En similar situación está Francho Serrano. El club aún no le ha pasado oferta de renovación alguna y el futbolista está a la espera de que se le traslade antes del final del mercado. Los agentes de Francho manejan el interés de clubes de Primera y de fuera de España para incorporarlo a partir del próximo enero si no renueva, como agente libre. Es un perfil de centrocampista con mucho mercado, joven (23 años) y a su vez experto, con buen bagaje de partidos en un club como el Zaragoza… Es una pieza que, en último año de contrato, va a tener un buen ramillete de ofertas.

El caso de Iván Azón no es muy distinto al de sus compañeros. Con 21 años aún, un papel relevante y goles durante las últimas tres temporadas en Segunda División; es un jugador al que su actual situación contractual pone en el escaparate. De momento, tampoco ha prosperado ninguna oferta de renovación emitida por el Real Zaragoza, donde no se descarta valorar ofertas de traspaso. Azón siempre ha estado en el punto de mira de equipos de la Championship inglesa, como el Leeds, y su cercana finalización de contrato en 2025 le abrirá, en España, un abanico de pretendientes por su condición de jugador libre.

Tanto Azón, como Francés y Francho, siguen, de este modo, a la espera de ese movimiento del club en forma de oferta o de lo que el curso del mercado pueda deparar. Como zaragocistas y canteranos, sus prioridades están claras. Pero, como futbolistas profesionales que son, también.