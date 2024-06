De Popovic a Carcedo: el dispar recorrido de los exentrenadores del Real Zaragoza

Un total de 16 entrenadores han pasado por el banquillo del Real Zaragoza en la actual etapa en Segunda División, y tan solo Víctor Fernández ha repetido en esta complicada década, que ha devorado infinidad de nombres que, tras su salida del club aragonés, han tenido una trayectoria dispar.

Parte de ellos, principalmente los de pasado más reciente (Julio Velázquez, Fran Escribá, Juan Ignacio Martínez ‘Jim’...) no han vuelto a ejercer la profesión; otros siguieron un recorrido discreto o decepcionante (Lucas Alcaraz, Natxo González, Raúl Agné, Luis Milla…); y a otra parte más reducida le están yendo las cosas bien, o incluso muy bien, lejos de La Romareda.

Es el caso -con sus distintas particularidades- de Juan Carlos Carcedo, Iván Martínez, Rubén Baraja, Imanol Idiakez y Ranko Popovic. Los cinco técnicos firmaron o están firmando una temporada destacada en sus respectivos equipos, donde parecen haber encontrado el acomodo ideal para sus conceptos.

Si los ordenamos por la relevancia del escudo que representan, hay que empezar por Baraja. Ese entrenador que firmó uno de los peores inicios de la historia del Real Zaragoza, dejándolo en una delicada situación (10 puntos en otras tantas jornadas) que tuvo que ser subsanada por Jim, y después renació en Valencia. Su Valencia. Una ciudad en la que, a diferencia de la capital aragonesa, es un símbolo por su recorrido como jugador. Condición que le ha valido para suplir la falta de identidad que reina más arriba, el desencanto social con Peter Lim.

En la capital del Turia terminaron más que satisfechos con la campaña de Baraja y han apostado por renovarle hasta 2026. Solo los que se remontan al pasado glorioso de la entidad obvian el trabajo de un preparador que ha dejó a los suyos en novena posición, a pesar de que en verano, con una plantilla corta e inexperta, eran candidatos al descenso.

Del mismo modo, Imanol Idiakez logró reconducir la situación de otro histórico del fútbol español venido a menos, un Deportivo de la Coruña que, cuatro años después y tras un paso agónico por la Segunda División B y la Primera RFEF, obtuvo el ascenso a la categoría de plata.

El vasco llegó al Dépor en junio de 2023 y tras haber sido destituido, mediada la pasada temporada, en el Leganés. Antes, había protagonizado un notable paso por el Villarreal, campeón de la Europa League en 2021, como ayudante de Unai Émery.

Y precisamente otro técnico que ejerció de segundo de Émery, Juan Carlos Carcedo, es uno de los exzaragocistas que este curso ha reflotado su trayectoria. En un fútbol menor como el chipriota, sí, pero conquistando un título (el de Liga, con el Pafos) que le otorga prestigio tras su frustrante y breve etapa en La Romareda.

Es el claro ejemplo del entrenador al que el Real Zaragoza le vino grande. Su método, minucioso y actualizado, no compensó otras carencias. Le dio la razón a los que dudaban de que sus méritos en el Ibiza no fuesen suficientes aquí, rodeado de una masa social con una idiosincrasia tan particular como la zaragocista.

Carcedo fue el enésimo introductor de un proyecto alejado del ascenso. En realidad, solo Víctor Fernández, en aquella campaña 2019-20 frenada por la pandemia y que terminó con la derrota en el ‘play off’ ante el Elche, y Ranko Popovic, allá por 2015, han estado cerca de devolver al Real Zaragoza a Primera.

Víctor ya sabemos dónde está, a apenas una semana de iniciar una nueva pretemporada. A Popovic lo tenemos menos controlado, aunque desde Japón llegan noticias de su buen hacer en el Kashima, segundo en la clasificación tras el Machida Zelvia.

La afición todavía llora aquel cruel desenlace en Las Palmas. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Esta interminable etapa en el infierno de Segunda, que ha quemado entrenadores de todo tipo: experimentados o novatos, locales o foráneos, modernos o clásicos…

Los que más duraron fueron el propio Popovic, Jim y Víctor Fernández. Los que menos, el otro Víctor (Muñoz, que estrenó este periplo en la categoría), Alcaraz y un Iván Martínez que apenas dirigió 8 compromisos antes de regresar al Deportivo Aragón y, más adelante, al Ejea con el que ha logrado el ascenso a la Segunda RFEF.