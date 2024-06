"Aunque nos reubiquen, nos deberían mantener el precio del Gol Sur en La Romareda"

El Real Zaragoza presentó el pasado jueves su nueva campaña de abonados para la próxima temporada. Un curso "singular" y condicionado exponencialmente por el inicio de las obras en el Gol Sur de La Romareda. Los aficionados de esta localidad tienen hasta el 5 de julio para informar al club si desean ser reubicados en otras zonas del estadio. Eso sí, costeando ellos el precio de la nueva ubicación.

Esta recolocación, que se ejecutará siguiendo el criterio de la antigüedad, ha despertado diferentes sentimientos entre los seguidores del Gol Sur. El más común, el descontento ante la posibilidad de tener que pagar más por renovar el abono. "Tendrían que haber mantenido el precio del Gol Sur, aunque te reubiquen donde digan ellos. Los socios de esa localidad no tenemos la culpa, hubiera sido un detalle por parte del club", asegura Paco Bordonaba, presidente de la Peña Zaragocista Belchite-Montemolín.

Él, junto a otros 7 amigos, ocupa uno de los palcos del Gol Sur que serán derruidos próximamente. Concretamente el 50, así que la medida les afecta "por muy poco", ya que los palcos del 52 al 64 continuarán en pie y se renovarán con total normalidad como el resto del estadio. "No es lo mismo estar en Gol Norte o en Tribuna Este, que vas a pagar un poco más que ahora, que te reubiquen en Tribuna Cubierta, que vas a pagar 700 euros. La realidad es que no sé ni cuánto voy a pagar de abono ni dónde voy a ver el fútbol", lamenta.

Bordonaba, sin embargo, reconoce que, independientemente de las medidas que hubiera adoptado el Real Zaragoza, "siempre habrá gente que no le guste". "A los amigos que estamos sentados en la misma localidad, al no tener la misma antigüedad que yo, igual no les llaman a la vez que a mí. Será difícil que estemos todos juntos, pero es algo que comprendo. Es difícil contentar a todo el mundo", acepta con resignación.

El Fondo Sur, penalizado

En la misma línea se expresa un Pablo Palomar que, pese a presidir la Federación de Peñas del Real Zaragoza, desea verter su opinión "exclusivamente" como miembro de la Peña Zaragocista de Calamocha. "No me gusta que la afección haya recaído solo en los aficionados del Fondo Sur, me parece muy injusto. Esperaba que se repartiese entre todos los seguidores de La Romareda, que le pudiera haber tocado a cualquiera. Han penalizado únicamente al Fondo Sur", denuncia.

Además, considera que a los seguidores de esta localidad se les debería haber dado un "trato más especial". "El tema de los 60 euros por mantener la antigüedad sin asiento, por ejemplo. No digo que se lo regalen, pero que pagasen bastante menos de 60 euros, un precio casi simbólico", apunta.

Palomar asegura que él "lo primero que hubiese hecho" es "preguntar cuántas bajas voluntarias había". "Y, después, que la posibilidad de quedarse sin asiento hubiera ido a todo el campo, no únicamente a los del Fondo Sur. Y lo digo yo, que no soy de los afectados", añade. "¿Por qué uno del Fondo Sur, por estar ahí, se queda sin asiento? A una persona que lleva 50 años yendo a La Romareda le obligan a irse, pero a uno que se abonó el año pasado en Tribuna, no. Tenía que haber sido algo más consensuado", reflexiona.

Uso de la antigüedad

Fernando Quílez, presidente de la Peña Zaragocista de Escatrón, también entiende que es "difícil" tomar una decisión "justa". "Podrían haber mantenido los precios a los aficionados del Gol Sur que van a trasladar a la fuerza. Si te mueven a Tribuna y tienes que pagar ese precio, es un esfuerzo muy grande para mucha gente", considera.

A su juicio, podría haberse utilizado la "antigüedad" de otra manera. "Que hubiesen movido a los últimos que se han abonado, estén donde estén sentados. Para mí, eso también sería más justo. Pero es evidente que no van a ser fáciles los próximos dos o tres años porque cuando pasemos al campo portátil, a ver cómo lo hacen", concluye Quílez.