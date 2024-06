Real Zaragoza: cuatro temporadas para Tasende

Dani Tasende será uno de los laterales izquierdos del Real Zaragoza de la próxima temporada si acaba activándose el acuerdo de cuatro temporadas alcanzado entre el jugador y Juan Carlos Cordero. El director deportivo ha maniobrado para asegurarse la operación con el Villarreal, club propietario de los derechos del jugador gallego de 23 años, con dos temporadas más de contrato allí, y para convencer al futbolista, quien tenía un precontrato firmado con el Tenerife para cuatro años. Dicho pacto estaba condicionado, no obstante, a que Tasende se liberara del Villarreal antes del 30 de junio, aspecto que el Tenerife no ha negociado con éxito. Sí lo ha hecho Juan Carlos Cordero, y su apuesta firme por un futbolista que siempre ha tenido en su radar ha llevado a Tasende a replantearse su destino. Los problemas institucionales del Tenerife en las últimas semanas han terminado por convencer al jugador de la propuesta cursada por el Zaragoza, que le mantendría los cuatro años asegurados en Tenerife.

Con Tasende atado y con las condiciones de la operación avanzadas con el Villarreal, que se reservaría derechos futuros del jugador), el Zaragoza solo debe esperar a que venza el plazo del precontrato del jugador con el Tenerife, para así culminar el fichaje a partir del 1 de julio.

El Zaragoza no tenía inicialmente a Tasende entre sus objetivos tras conocerse que su destino estaría en el Tenerife, pero en los últimos días la situación con el jugador ha dado un giro radical. El club aragonés tiene en mente reforzar el lateral izquierdo con dos piezas, al ser posible, una de perfil más defensivo y físico y otra más ofensiva y creativa. La idea de Víctor Fernández es sacar de la plantilla a Lecoeuche y valorar una cesión de Nieto debido a la incertidumbre provocada por la lesión que le ha tenido fuera esta temporada. En estas semanas, una de las vías que explotó Cordero fue Carlos Clerc, cuya prioridad siempre fue continuar en el Elche por razones personales. Sin embargo, aunque el club ilicitano acaba de anunciar su renovación para una temporada, hace unos días esta continuidad no estuvo tan clara, y el Zaragoza dio un paso más a los tanteos iniciales con el lateral izquierdo de 33 años y llegó a estar en la puja por si Clerc finalmente no aceptaba la propuesta final del Elche (ha estado muy cerca de no renovar, solo ha firmado un año más garantizado).

El Zaragoza también ha tenido y tiene sobre la mesa los nombres para el lateral izquierdo de Rafa Obrador, de 20 años, del Castilla, que va a salir del Real Madrid. Y de Pablo Pérez, una de la opciones, tal y como avanzó este diario en mayo, que ofrece el Atlético de Madrid para el paquete de cesiones al que tiene acceso el Zaragoza todos los años dentro del marco de colaboración, sinergias y vinculación entre ambos equipos. Pablo Pérez, de 22 años, es un perfil de lateral muy equilibrado, de inclinaciones ofensivas, pero fiable en defensa, muy completo. Va a ser una alternativa a mano del Zaragoza durante buena parte de la pretemporada, en disposición de cerrarse si así lo deciden Cordero y Víctor Fernández. Obrador, por su parte, es de naturaleza más ofensiva, un perfil más semejante a Tasende, aunque con otro registro físico.