Cuánto cuesta renovar el abono del Real Zaragoza para la temporada 2024-2025: los precios

La campaña de abonados del Real Zaragoza viene con subida de los precios para la mayoría de los abonados. Según la zona del campo en la que se encuentren los socios, el incremento del coste será entre los 30 y los 100 euros. Es decir, los abonados que se beneficiaron la pasada temporada de la renovación anticipada deberán pagar ahora más para la temporada 2024-2025. Además, para el curso que viene no se podrán hacer altas nuevas ni cambios de asiento. Es una campaña marcada por la inminente supresión de los asientos del Gol Sur ante el inicio de las obras de la nueva Romareda y el incremento general del coste de los abonos.

Unos 18.000 abonados deberán afrontar una subida del 15%, por término medio, de lo que pagaron en mayo de 2023 para renovar acogiéndose a esa ventaja de precio ofertada por el Real Zaragoza. Sin embargo, los abonos de Preferencia, Este, Gol Norte y las excepciones de Sur que seguirán en pie (Sectores 224 y 225 y palcos 52 al 64) se podrán renovar con total normalidad de forma habitual en el plazo del 20 de junio hasta el 5 de julio de 2024. En este mismo plazo, se realizará para los casi 9.000 afectados de Gol Sur una consulta en el Área del Socio online de la web del club para saber si quieren ser reubicados en otras zonas del estadio.

Como novedad, el Real Zaragoza incorpora el llamado 'Abono sin asiento'. Se trata de un carné que cuestas 60 euros para aquellos que al final no puedan (por no existir su tribuna) o no quieran (por liberar voluntariamente su butaca) acudir al estadio mientras duren las obras del estadio pero que deseen mantener su antigüedad con el club y su número de socio. Otra de las ventajas de esta tarjeta es que se podrá acceder a la compra prioritaria de entradas con un descuento especial con otras ventajas.

Las zonas del campo y los precios de los abonos del Real Zaragoza para la temporada 2024-2025

Las localidades más caras pertenecen a Palco Tribuna Cubierta Central, con 750 euros; seguidas de las de Tribuna Cubierta Central, con 710 euros. Por su parte, Tribuna Cubierta costará 550 euros. La más baratas estarán en el Gol de Pie, donde cuesta el abono 175 euros, y en la Grada Norte Central y Lateral, con precios de 240 y 230 euros respectivamente.