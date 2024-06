La afición del Real Zaragoza en el Gol Sur: "Lo lógico es que tengan en cuenta la antigüedad"

Se cumplen dos semanas desde que el Real Zaragoza jugó su último partido de la temporada en La Romareda frente al Albacete. Fue también el último del Gol Sur tal y como lo conocemos, antes de que las obras comiencen en verano. Lo que no ha cambiado es la incertidumbre de la afición zaragocista, que a día de hoy se sigue preguntando dónde se sentará la próxima temporada, si es que se sienta.

Pablo Palomar, presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, asegura que continúan «sin noticias del club». «A día de hoy no se nos ha trasladado ninguna información. Ninguna persona del entorno del club se ha puesto en contacto con nosotros para hablar sobre la campaña de abonados y las reubicaciones, así que seguimos a la espera», detalla Palomar. Más de 40 peñas zaragocistas estaban ubicadas en el Gol Sur la pasada temporada 2023-2024, y todas se preguntan cuál será la decisión final que adopte el club.

Paco Bordonada, presidente de la PZ Belchite-Montemolín considera que «sea cual sea la solución, es muy difícil acertar». «Es imposible contentar a los 28.000 abonados, más aun después de tantos mareos. Primero que si nos íbamos a San José, luego que si nos quedábamos, luego que si al Actur. Espero que tarden poco en anunciarlo», asegura.

Fernando Quílez, de la PZ de Escatrón, espera que no los «desperdiguen por La Romareda». «Tenemos mucha incertidumbre desde que acabó la temporada. Solemos acudir unos cincuenta vecinos del pueblo todos los fines de semana y sería muy desmoralizante que alguno se quedara fuera, sobre todo después de esta última temporada», destaca.

Chema Aznar, de la PZ de Brea de Aragón, lleva unos cuantos días «refrescando el área del socio de la página web». «Después del último partido contra el Albacete estuvimos despidiéndonos de otros abonados de las peñas de Maluenda y La Almunia con los que llevamos diez años en el fondo sur porque no se si volveremos a estar juntos el año que viene», detalla. Eso sí, considera que las obras eran «muy necesarias». «Vamos a pasar tres años un poco raros, pero necesitábamos un estadio nuevo. No creo que haya nadie que piense lo contrario», añade.

Con ganas de salir de dudas

José Lajara, socio número 6 del club, no descarta acercarse «un día de estos a las oficinas del club» para ver si le cuentan «alguna novedad». «Lo más lógico es que tengan en cuenta la antigüedad, ya que no creo que quepamos todos y alguno se tendrá que quedar sin poder ir al campo», opina. A sus 89 años, lleva acudiendo a La Romareda a apoyar al Real Zaragoza más de 80. «Luego, a ver dónde nos ubican, que esa es otra, porque a mí me gustaría más sentarme en un sitio que en otro», asegura.

Alejandro Caballero es socio en Gol Sur desde hace siete años. Para él, las obras eran muy necesarias: «Solo hay que ver las imágenes del último partido de la temporada, a la gente arrancando los asientos y llevándose trozos de cemento detrás». «Tengo incertidumbre no solo por saber dónde nos reubicarán a mis amigos y a mí, sino por la temporada en general. Tenemos que armar un buen equipo si queremos que todo esto merezca la pena», concluye.