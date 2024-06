Aketxe, fichaje de primer orden que ya trabaja el Real Zaragoza

Ager Aketxe, mediapunta de 30 años que ha jugado los últimos tres años en el Eibar, se ha convertido en un objetivo de primer orden para el Real Zaragoza desde que el club guipuzcoano cayera eliminado el miércoles por la noche en la semifinal de la promoción de ascenso a Primera División.

El futbolista vasco no va a continuar en el Eibar, donde ha cumplido su contrato en el último trienio jugando permanentemente en Segunda y, un año tras otro, fallando 'in extremis' en el objetivo del ascenso. El próximo día 30 de junio, por lo tanto, queda libre y ha comunicado a la entidad eibarresa que no contempla ningún plan de renovación ya que su decisión es cambiar de club, de ambiente y de proyecto.

En el ambiente del mercado de fichajes era conocido hace tiempo que Aketxe tenía una cláusula en su compromiso contractual con el Eibar por la que, en caso de ascenso a Primera División, se activaba un año más de vigencia del contrato con un ostensible aumento de ficha. Pero, por el contrario, si los azulgranas no subían a la élite y volvían a fallar, su vínculo se acababa sin continuidad alguna.

El Real Zaragoza, sabedor de esta circunstancia, se ha lanzado a probar fortuna en el intento de fichaje de Aketxe. El '10' del Eibar, de cuajar su captación para el proyecto que encabeza Víctor Fernández, sería uno de los refuerzos de primer orden para la remodelación casi integral que el técnico pretende ejecutar, de la mano del director deportivo, Juan Carlos Cordero. Una de esas piezas que, por sí mismas, subirían automáticamente el nivel de calidad y peso específico del valor futbolístico del nuevo Real Zaragoza.

Aketxe es ya un veterano en el fútbol español, en el que se ha movido desde que salió de la cantera del Athletic de Bilbao entre Primera y Segunda División. En las filas rojiblancas, tras debutar en el primer equipo en 2014 con 20 años, jugó un tiempo a caballo con el filial, que había ascendido a la categoría de plata (fue rival del Real Zaragoza en la liga 15-16). Sin sitio en San Mamés, fue cedido al Cádiz, al que ayudó a ascender a Primera, lo que le propició una nueva oportunidad el año siguiente en el Athletic, que no tuvo final feliz.

El bilbaíno tomó la determinación de romper su relación con su club matriz y, como agente libre, tras un breve y extraño paso por el Toronto de Canadá, retornó y echó raíces en las ligas mayores de España. Pasó por el Deportivo de La Coruña, con el que descendió a Segunda B. Se fue al Almería tras rescindir en Riazor. En el verano de 2021, el Eibar lo fichó tras acabar su ligazón con los almerienses y su paso por Ipurúa ha durado hasta ahora mismo.

Jugador de aspecto menudo, de 1,74 de estatura, su juego destaca desde niño por su potente, extraordinario y certero golpeo y remate de balón con la izquierda, tanto con la pelota en juego como, sobre todo, a balón parado, en la estrategia. El Real Zaragoza ha encajado varios goles a pies de Aketxe de los más sonoros por su belleza, tanto cuando estaba en el Cádiz como, más recientemente, con el Eibar (el último, en La Romareda el curso recién concluido).

Estuvo casi fichado en noviembre de 2015

Ager Aketxe ya pudo ser jugador del Real Zaragoza hace 9 años, en 2015 cuando era aún un prometedor canterano del Athletic de Bilbao y tenía su ventana de minutos en Primera División con los rojiblancos.

El club aragonés, que tenía dos lesionados de larga duración, Jaime y Wilk, solicitó y recibió permiso de La Liga para ocupar una plaza extra fuera de mercado, a primeros del mes de noviembre. Ángel Martín González, el director deportivo del momento, trató y acordó la cesión de Aketxe y llegó a viajar a Bilbao para cerrar la operación, a la que solo le faltaban las firmas definitivas. Algo sucedió a ultimísima hora, que se vistió oficialmente como un cambio de condiciones por parte del jugador y del Athletic, que desembocó en una ruptura unilateral por parte del Real Zaragoza de aquel fichaje. Y Aketxe, que tenía las maletas preparadas y la casa de su amigo -y entonces jugador zaragocista- Erik Moran como primera residencia hasta que encontrase domicilio propio, las tuvo que deshacer y quedarse en la capital vizcaína.

Ahora, 9 años después, renace la opción de que Aketxe, mucho más veterano y definido en el fútbol de plata español, pueda ser de veras futbolista del Real Zaragoza. Los pretendientes que pugnan con los aragoneses por hacerse con sus servicios son muchos y variados. De la habilidad de Víctor y Cordero depende, en buena medida, el sí o el no del jugador. Este curso ha jugado 43 partidos, ha marcado 11 goles y ha dado 6 asistencias en el Eibar, en uno de sus mejores años.