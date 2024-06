El regreso de los cedidos del Real Zaragoza ya ocupa a Cordero

Dentro del intricado plan de salidas de jugadores del Real Zaragoza, un asunto estratégico y decisivo a la hora de aplicar la profunda reforma que pretende Víctor Fernández, el regreso de los seis jugadores con contrato en el primer equipo que esta temporada han jugado cedidos en otros clubes representa una arista que Juan Carlos Cordero ya trata de limar. Son seis jugadores de los que, en principio, ninguno de ellos entra en el boceto de plantilla de Víctor Fernández, a la espera de que, llegada la pretemporada, algún caso pueda hacerle replantearle las cosas.

Sin embargo, el punto de partida es que los seis jugadores deben salir, cada uno con sus circunstancias contractuales y con su situación de mercado. Son Sergio Bermejo, Sabin Merino, Marcos Luna, Luis Carbonell, Marcos Baselga y Guillem Naranjo. Para el Zaragoza representan ahora un foco a resolver, lo primero, por cuestiones de número, pero también por la carga económica que suponen globalmente: en torno al millón y medio de euros en sueldos que habrá que negociar si se opta por las rescisiones como salida contractual y que repercutirían en la masa salarial.

Todos ellos, menos Luna y Luis Carbonell (2026), terminan contrato en 2025, dentro de un año, fecha que, de alguna manera, favorece posibles acuerdos de salida. Sabin Merino regresa después de un buen año en el Racing de Ferrol. Sabe que no tiene sitio, y su desvinculación dependerá del destino que encuentre en Segunda -donde puede tener mercado- y de las cantidades que pueda firmar. Su salario es alto, y al Zaragoza le va a costar dinero, pero Cordero va a tratar que sea el menor posible encontrándole un destino beneficioso para todas las partes.

En situación similar, aunque con un sueldo claramente más bajo, está Sergio Bermejo, que regresa de su cesión de media temporada en el Elche. Tiene buen cartel en Segunda y sus agentes ya manejan opciones -el Deportivo lo tiene bien considerado-. Con Baselga (Sabadell) y Guillem Naranjo (Teruel), con un año más con el salario mínimo de Segunda, las rescisiones son más sencillas. Por su parte, Luna apunta a ser, de nuevo cedido tras su medio año prestado en el Real Unión, donde ha destacado. No obstante, no se descarta su rescisión si el club no cuenta con él como proyecto de futuro. Y por último, Luis Carbonell lo mismo: se le buscará una nueva cesión, con el Ejea como opción principal.