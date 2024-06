"Nos hicimos las fotos de la boda en La Romareda"

"Me casé en la iglesia de San Antonio, pues mi abuela Felisa era devota del santo; pero las fotos de la boda nos las hicimos en el césped de La Romareda", proclamaba sin ambages ayer Estela Soler, esposa del tenista Samuel Araúzo. Su historia, claro está, nos remite al zaragocismo más puro y sincero, al amor sin condiciones al Real Zaragoza, sea donde sea, juegue donde juegue el equipo del león rampante.

Imágenes sobre el estadio de La Romareda de Samuel y Estela. Heraldo

Estela y Samuel se casaron en 2015. Ella, militar; él, entonces jugador profesional de tenis y ahora entrenador del mismo deporte en el Real Zaragoza Club de Tenis. "Me pidió la mano el día de San Valentín de 2015 en la Academia General Militar, pues soy militar. Y me casé en San Antonio por los motivos que antes le he indicado. Ese mismo año fue el de la promoción de ascenso contra el Girona primero y el Las Palmas después. Cuando nos casamos, yo quería entrar en la iglesia y que sonara el himno de nuestro Real Zaragoza. Al final, lo tocó el pianista. También hablamos con el club, y Carlos Arranz me dijo si me haría ilusión que las fotos de novia fueran en La Romareda. Yo no lo podía creer. Me hizo tanta ilusión que ni se lo pregunté a mi marido. Nos casamos el 14 de noviembre y las fotos, curiosamente, nos las hicimos unos días después. Tuve que ir de nuevo a la peluquería (sonríe), pero fue algo único, verdaderamente maravilloso", explicó Estela.

Estela y Samuel, junto al himno y al escudo del Real Zaragoza. Heraldo

Esta iniciativa fue desarrollada con posterioridad por el área de Márquetin del club para satisfacer la demanda de personas como Estela y Samuel para las que el Real Zaragoza, simple y llanamente, forma parte de lo más profundo de su ser. Incluso también en un día tan importante de sus vidas. "El ramo de novia fue azul y blanco. El tocado, lo mismo, de los mismos colores. La paje, igual. Todo íntimamente unido al Real Zaragoza. Ahora tenemos tres hijos: Ethan, que tiene ocho años; Axel, de cinco; y Bjorn, de dos. Todos somos zaragocistas, todos vamos a la grada de animación de La Romareda. Todos nos queremos mucho, como al Real Zaragoza", concluyó Estela Soler.