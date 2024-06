Valera se despide de La Romareda: “Ser del Real Zaragoza es una forma de vivir”

Germán Valera se unió este miércoles a la retahíla de despedidas que se están produciendo en el Real Zaragoza en las últimas horas. El jugador murciano, como hicieran antes otros compañeros como Edgar Badía o Raúl Guti, publicó en las redes sociales una sentida carta donde afirma que ser del Real Zaragoza “es una forma de vivir”.

Carta íntegra de Germán Valera

Querida familia zaragocista:

Cuando tuve la opción de unirme al proyecto del Real Zaragoza no lo dudé ni un segundo, quería formar parte de este club. Me habían hablado maravillas de esta afición y ahora que lo he vivido en primera persona entiendo el porqué. Ser del Real Zaragoza es una forma de vivir, jugar en este club te marca para siempre.

Me hubiera gustado haber ayudado más en el terreno de juego y lograr metas mejores, pero siempre lo he dejado todo en el campo, sin importar el minuto ni el rival. Así es como entiendo este deporte, así es mi manera de mostrar el máximo respeto por estos colores.

Por último, agradecer al club y staff técnico la confianza depositada en mí. Me voy con la espina de no haber conseguido el objetivo que este club tanto merece, aunque estoy seguro que pronto volveréis al máximo nivel del fútbol español.

Disculparme por no haberme despedido antes pero una operación me ha tenido convaleciente en los últimos días. A todos los zaragocistas, a todo el personal y a mis compañeros, GRACIAS.