José Lajara, el socio más antiguo del fondo sur: “Confío que la nueva Romareda sea el renacer del Real Zaragoza”

Si hay alguien que conoce bien los entresijos del fondo sur de La Romareda es José Lajara Torcal. A sus 89 años, el socio número 8 del Real Zaragoza es el más antiguo de esta ubicación, que esta noche (21.00) vivirá ante el Albacete su último partido oficial antes de que comiencen las obras en el estadio. Son casi 70 años viendo la evolución de un equipo del que se enamoró con apenas 8 años. Así, en el antiguo campo de Torrero, se despertó una pasión inculcada por sus tíos y que él, hace ya un tiempo, traspasó a su hijo y sus nietos, con los que comparte localidad en la fila 9 del fondo. Así es el zaragocismo, un sentimiento inquebrantable y ajeno a la razón que se traspasa de generación en generación pese al inexorable paso del tiempo.

Esta noche vivirá su último partido en el fondo sur de La Romareda. ¿Qué siente?

Pena y alegría. Pena, porque se va algo donde has pasado muchos años. Y alegría, porque espero que sea el renacer del Zaragoza. Es mi sensación, así fue la otra vez.



¿Cuándo?

El Real Zaragoza, cuando se marchó de Torrero, empezó a renacer nuevamente. Porque en Torrero estuvimos a punto de desaparecer también, ¿eh? La gente que no se equivoque. Había una deuda bestial. Se vendió Torrero, se saneó el club, el campo lo hizo el Ayuntamiento con el alcalde, Luis Gómez Laguna, y se remontó el vuelo. Yo he visto jugar al Zaragoza en Tercera División, ¿eh? Venir a La Romareda fue pasar de la noche a la mañana, como espero que ocurra ahora. Espero poder verlo (sonríe).



Seguro que síVenir con mi hijo y mis nietos hace que sea todavía más especial. Si hubiera visto llorar a los nietos cuando bajó el Zaragoza… Pero cada uno lleva su vida, hay días que vengo solo. Es muy bonito cuando estamos juntos. En invierno, se me hace cuesta arriba venir. Y más, si es a las 21.00. No puedo, no me gusta y no vengo. Este domingo estaré, pero porque es el último.



José Lajara, en el fondo sur, custodiado por su hijo, José Luis, y su nieto, Arián. Guillermo Mestre

¿Qué tal se lo ha pasado en este fondo sur?

En La Romareda he sido muy feliz, me lo he pasado muy bien, no como lo que están viendo ahora mis nietos, que es un desastre. Nos los hemos pasado pipa. Menudas victorias contra el Real Madrid y el Barcelona. Vosotros no os acordaréis, pero bromeábamos con que en Barcelona habían cambiado el prefijo telefónico del 93 al 6-3. Era un cachondeo. Al Madrid se le ha goleado, al Espanyol 8-1… Fueron cosas memorables.



Este siempre fue un campo exigente.

Se han vivido cosas que no me han gustado. Ir el Zaragoza segundo en liga y chillarle a Txetxu Rojo que se fuera… O que fuesen a tirar un penalti y la gente le pidiese al jugador que lo echase fuera… De verdad, hay cosas que nunca me entrarán en la cabeza.



¿Cuáles son sus recuerdos más especiales?

Han sido muchos años, es complicado. ¿Goles? Hemos visto magníficos, como paradas de los porteros. José Luis Chilavert, ¿te acuerdas de él? Con Milosevic hemos disfrutado un montón. Era un delantero tremendo, de lo mejorcico que hemos tenido. Pichi Alonso metía muchos goles también. Marcelino, Arrúa… Este último ha sido uno de los mejores futbolistas que ha tenido el Zaragoza. Y hemos tenido muy buenos, ¿eh? Lobo Diarte, Amarilla, Marcelino, Carlos Lapetra, García Castany. Aquí ha habido grandísimos jugadores.



Usted tiene solo dos años menos de vida que el Real Zaragoza. ¿Sería capaz de escoger una época del club?

Los Magníficos y los Zaraguayos han sido las mejores de fútbol. Después igual ha habido más triunfos, más títulos. Y eso que en Barcelona nos birlaron una con los Magníficos. Estaba Franco todavía, era la Copa del Generalísimo. Era un fútbol alegre y vistoso, no como ahora. No importaba si ganabas 6-5. También me gustó mucho Avelino Chaves, era un fenómeno.



Cuando echa la vista atrás, ¿qué pesa más? ¿El exitoso pasado o el duro presente?

Las alegrías, sin duda. Antes el Zaragoza bajaba y, al año siguiente, ya estaba otra vez arriba. El próximo año llevaremos 12, esto no hay quien lo aguante. Cada año peor, es una enorme tristeza.



Hoy no vamos a hablar de cosas tristes. Dígame, ¿qué significa el Real Zaragoza en su vida?

Voy a cumplir 90 años. Desde los 8, imagínese... Me ha dado muchísimas alegrías.