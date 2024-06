La afición se despide de Gol Sur: "Lo echaremos mucho en falta"

Muy pocos aficionados han querido perderse el último partido en La Romareda antes de que la grada de Gol Sur sea derribada. Desde un par de horas antes de que arrancase el encuentro, un goteo constante de aficionados blanquillos ha querido inmortalizar en forma de fotografía un último recuerdo posando con "su puerta" de fondo.

José Manuel Beatobe: "La grada merecía algo más de chapa y pintura"

José Manuel lleva más de 40 años de abonado en Gol Sur, pero celebra la remodelación de la grada: "Es una cosa que los socios votamos hacerla así y que era necesaria, no nos tenemos que lamentar". En su opinión "La Romareda merecía algo más de chapa y pintura". Entre los mejores momentos vividos en la grada, recuerda con cariño "los goles de Nino Arrua". "Me gustaba cuando se tiraba con la gente. Eso era otro fútbol, no lo de ahora", concluye

José Manuel Beatobe. Francisco Jiménez.

José Antonio López: "Voy a vivir el partido con los pelos de punta y muy intensamente"

José Antonio comenzó viniendo a La Romareda cuando sólo era un chaval, pero todavía recuerda cuando entraba "por la puerta 14". "Ahora estoy arriba con mis hijos, y hoy será un día de muchas emociones", asegura. Aunque guarda "miles de momentos", recuerda especialmente el partido contra el Numancia en el que el Real Zaragoza cayó derrotado: "Mi hijo y yo nos pegamos una llorera tremenda. Es uno de los peores momentos, pero de los que más recuerdo, sin duda". A él le parece "muy bien que se renueve La Romareda, pero hay que subir a Primera, a partir de ahí será todo muy bonito".

José Antonio López. Francisco Jiménez.

Aurora Ruíz: "Estoy triste porque la tiramos y a lo mejor cuando hagan la nueva ya no estoy"

Aurora lleva más de 30 años de abonada, primero junto a su marido, y ahora con sus cuatro nietos. "Estoy triste porque la tiramos y a lo mejor cuando la hagan nueva ya no estoy. Vengo con mis nietos, mi marido es muy mayor y ya no puede venir", asegura. Entre sus mejores recuerdos, "los partidos contra el Real Madrid, el Barcelona, o el Athletic de Bilbao, entonces si que jugábamos al fútbol". Sigue sufriendo mucho cada fin de semana: "Mi marido me dice siempre te va a dar algo. Ahora cambiamos tanto de jugadores que los nombres casi se me olvidan, pero me gustan mucho Azón, Francés y Aguado, los de casa".

Aurora Ruíz con sus nietas. Francisco Jiménez.

Angelines Martín y Bruno Martínez: "A si nos dan más información pronto, porque no se si vamos a caber"

Para Angelines Martín, socia del Gol Sur, "la temporada ha sido una birria". "Hemos venido porque es el último partido, pero a mi me parece muy bien que la tiren, era muy triste venir aquí, cualquier día se nos iba a caer encima", señala. "A ver si el nuevo estadio nos da suerte. Lo que quiero saber es dónde nos van a reubicar, no sabemos nada todavía, a ver si nos informan pronto de lo que van a hacer, porque no se si vamos a caber todos", asegura.

Por su parte, Bruno Martínez tiene "muchos sentimientos a flor de piel", ya que "se va una parte de nosotros". "Hemos vivido tantos momentos que es imposible describirlos uno por uno, nos los llevaremos todos en el recuerdo", concluye.

Angelines Martín y Bruno Martínez. Francisco Jiménez.

Toño Venegas: "Lo echaremos mucho en falta"

"Mi mujer y yo empezamos a ver el fútbol aquí hace un tiempo cuando empezábamos de pareja. Y luego, como los peques eran pequeños, hubo un tiempo que dejamos de ser abonados. Este año, junto con ellos, hemos vuelto a Tribuna Gol Sur, que es donde siempre hemos sido abonados", señala Toño Venegas, que acude al campo junto a sus hijos. "Rememoras momentos anteriores, cuando veníamos al principio, y ahora lo echaremos mucho en falta", añade. Toño entiende que se trata de "una medida excepcional", pero confía en que desde el Consejo de Administración "se tomarán las mejores decisiones". "No puede ser que la quinta ciudad de España tenga estas instalaciones, creo que nos merecemos algo mucho mejor", concluye.

Familia Venegas. Francisco Jiménez.

En definitiva, un partido muy especial para todos aquellos aficionados zaragocistas que han crecido viniendo a ver a su Real Zaragoza al Gol Sur, pero que por mucho tiempo que pase y que las cosas cambien, nunca olvidarán lo vivido en sus viejas gradas.