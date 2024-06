El Real Zaragoza prepara un homenaje al Gol Sur antes y después del partido frente al Albacete

El Real Zaragoza va a homenajear como se merece al Gol Sur de La Romareda en el partido frente al Albacete. El club ha preparado una serie de actos antes y después del partido para despedir a esta zona del campo, que será la primera en sufrir los trabajos de la piqueta este verano.

El choque de este domingo (21.00) va a ser el último del viejo campo municipal tal y como lo conocemos. Tras el partido, no habrá más fútbol en La Romareda hasta la temporada que viene, cuando el campo ya no será el mismo. Todo el Fondo Sur estará en obras y sus socios y aficionados, reubicados en otras partes del estadio.

Por eso, en el choque ante el equipo manchego, último de Liga, el club ha querido organizar varios actos, la mayoría de los cuales aún no han sido desvelados. De momento, el Real Zaragoza ha comunicado a los socios de esa zona que el homenaje al Gol Sur será tanto antes como después del partido. Por ello, les ha pedido que no se muevan de sus asientos cuando el árbitro pite el final, para poder participar en estos actos. "Abonado de Gol Sur, en esos instantes finales de partido serás protagonista de una icónica fotografía que quedará para el recuerdo del zaragocismo, por lo que no olvides traer tu camiseta y bufanda", dice el comunicado.

Algunos de estos actos ya han sido desvelados. Por ejemplo, ya se sabe que Ramón Vila, autor del primer gol que se marcó en el estadio de La Romareda, realizará el saque de honor previo al partido. El delantero catalán (Vic, 27-07-1932) fue el autor del primer gol que se marcó en La Romareda, en septiembre de 1957, el día de su inauguración.

Además, los jugadores del Real Zaragoza saltarán al campo con una camiseta retro que homenajea a la que sus predecesores usaron en aquella inauguración del estadio.