Yo soy zaragocista: "El Real Zaragoza representa mi historia, mi vida"

Un argentino o un granadino, un pequeño con la ilusión que solo puede pertenecerle a él o un mayor que sigue ilusionado como si se viese reflejado en los ojos de un niño. Cada vez que el Real Zaragoza juega en La Romareda, miles de historias se entremezclan convirtiendo el estadio en un libro en el que cada aficionado es una página por leer.

Es palpable la emoción de quienes están viviendo sus primeros momentos como zaragocistas y también de quienes ya tienen sus camisetas antiguas a prueba de cualquier tormenta. Porque cada seguidor tiene algo guardado en su escudo del león; ese que defienden pese a las circunstancias cada partido en casa.

Historias de zaragocistas Ricardo Nuez Historias de zaragocistas

Raúl Gregorio: "Todos los años vengo a ver al Zaragoza"

Raúl es de Argentina. Lleva una bufanda del Real Zaragoza y se abre la chaqueta para enseñar su camiseta blanquilla de los 90. "Esta camiseta tiene historia", dice sonriendo. Aficionado del Vélez argentino, explica que empezó a seguir al Zaragoza por los jugadores de su país: "Siempre estuve atento porque en el Real Zaragoza jugaban muchos argentinos; desde la época de Esnáider, los Milito... Me entusiasmó el Zaragoza".

"Mi primer partido fue con el Numancia en Soria y desde ahí vengo siempre, desde el 2000", dice Raúl, que lleva 24 años acudiendo a La Romareda y que no para de elogiar a futbolistas argentinos que pasaron por Zaragoza. "El Zaragoza representa mi historia, mi vida", cuenta mientras vuelve a abrirse bien la chaqueta para que su camiseta favorita se vea en la foto.

Remedios Cubel: "Siempre siempre he sido zaragocista; es nuestro equipo"

Remedios Cubel espera junto el autobús del Real Zaragoza. Duda dónde colocarse para verlo mejor. Donde siempre está situada, eso sí, es junto a su equipo. Como dice ella, siempre "al pie del cañón". No para de repetir la palabra "siempre": "El Zaragoza es el equipo nuestro de siempre; aunque baje o suba, ahí estamos". Al final, cambia de posición y se acerca un poco más. Para estar al pie de cañón, como siempre.

Remedios espera la llegada del Zaragoza Ricardo Nuez

Hugo Aznar: "Antes era del Madrid, pero me enseñaron partidos y me gustó mucho el Zaragoza"

Hugo Aznar es un niño que va envuelto en una bandera gigante de Aragón con el escudo del Real Zaragoza. También lleva un chándal zaragocista. "En La Romareda no puede faltar la afición", dice mientras mira a su padre, como esperando la aprobación de quien le convirtió del madridismo al zaragocismo.

"Mi mejor recuerdo es mi primer partido contra el Sporting de Gijón, que le metimos 4-2", dice Hugo, recordando aquel encuentro del 17 de mayo de 2019. Seguramente, su padre no nombraría ese partido en su lista de mejores momentos como aficionado. Pero no puede faltar a la cita con Hugo porque confía en que su hijo, algún día, vivirá mejores momentos.

Christian Rabal: "Juego en La Liga Genuine y lo mejor es representar al Real Zaragoza por toda España"

La Liga Genuine es una competición de fútbol para personas con discapacidad intelectual y Christian Rabal forma parte de ella representando al Real Zaragoza. "Mi pasión viene desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón", dice Christian, mostrando su orgullo por entrenar "todos los jueves en la Ciudad Deportiva".

En su muñeca izquierda luce varias pulseras y lleva también a la Virgen del Pilar, pero la que nunca puede faltar es la de su equipo: azul y con el escudo del león. Esa misma tarde recibiría la ovación de toda La Romareda.

Antonio Chávez: "Tengo el corazón partido entre Granada y Zaragoza"

Antonio Chávez es granadino, pero vino a Zaragoza a trabajar y La Romareda pasó a ser su segunda casa después del Nuevo Los Cármenes: "Me vine aquí a trabajar y ya me he quedado. Entonces soy también del Granada, que baja ahora a Segunda precisamente".

A su lado le acompaña su hijo pequeño, con una bufanda del Zaragoza enfundada en su cabeza. Los dos lo tienen claro: "En un Zaragoza-Granada iríamos con el Granada, la tierra tira". "Yo soy del Granada", dice tímidamente su hijo. Pero ahí están los dos, preparados para ver al Zaragoza. Porque ese escudo del león tiene algo que atrapa.