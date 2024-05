Víctor Fernández: "El proceso continúa, la semana que viene se acelerará todo"

Víctor Fernández tiende a seguir el año que viene como entrenador del Real Zaragoza. En las últimas horas se han dado varios giros de tuerca en ese sentido, en las bambalinas de la sede de la SAD.

Mediatizados por el último partido de la temporada, el ya devaluado duelo ante el Albacete en La Romareda de este domingo a las 21.00, algo que ralentiza la puesta en marcha de las decisiones definitivas, los dirigentes de la entidad y el técnico han cruzado varias conversaciones encaminadas a ir de la mano en el tercer proyecto de la actual propiedad internacional de la sociedad.

Víctor, en la última rueda de prensa previa a una jornada liguera en este curso 23-24, dejó este viernes varias pinceladas en este sentido antes de recibir a los albaceteños. "El proceso continúa. No es un proceso que esté estático. Conozco a los inversores, he estado hablando con ellos, en comunicación permanente. La semana que viene se acelerará todo. Algo que ya se ha iniciado", expuso con intención el del barrio Oliver. El mensaje es, pues, que no hay quietud absoluta. Solo pausa, pulso medido.

"En cuanto a mí, ya lo dije el otro día: imposible estar mejor. Tengo contrato. Con esto ya estoy respondiendo todo. Eso sí, habrá matizaciones, cosas que tenemos que enfocarlas bien de cara al futuro", añadió de entrada Fernández, lanzando un guiño claro a su voluntad de encabezar como veterano entrenador ese proyecto que devuelva al Real Zaragoza a la zona alta de la clasificación después de 4 años de penurias, sufrimientos y rendimientos lacerantes para el zaragocismo.

Víctor se mostró confiado en que todo va a encararse por el camino que él lleva meditado en su cerebro hace tiempo. "Creo que hay que tener aún un poco de paciencia para poder vislumbrar hacia dónde podemos aspirar y alcanzar... yo noto que es un proyecto muy ambicioso, positivo, de buscar el renacer del Real Zaragoza. Algo que lo coloque en condiciones de competir por el 'play off' de ascenso o ascender. De eso se trata", abundó aún más en la situación exacta del presente, a viernes 31 de mayo de 2024, en las puertas de un junio que debe ser el del desguace, desescombro e inicio de la reconstrucción integral de un equipo y un plan que ha hecho aguas por todos los lados en los últimos años.