A cuenta de Ander Herrera y Francés... Víctor Fernández deja su rotundo parecer

Ander Herrera y Alejandro Francés, dos futbolistas canteranos de perfil muy dispar por motivos obvios, son objeto de máximo interés dentro y fuera del club en las últimas horas, en las últimas fechas. Y Víctor Fernández, entrenador que aguarda plasmar su continuidad como abanderado del proyecto remozado para el año que viene, dejó este viernes en rueda de prensa su rotundo parecer en cada caso.

Veteranísimo uno, 34 años para 35, joven el otro, 21. Fuera del club (ha cubierto los dos últimos años en el Athletic de Bilbao) uno, dentro del club y con un año de contrato en vigor el otro. En la recta final de su carrera el primero, en pleno punto de ebullición de su prometedora trayectoria el otro.

Son dos perfiles muy alejados pero coincidentes en un punto del posible universo zaragocista que puede nacer en breves días: están anotados en el paquete de piezas clave en la hipotética conformación del proyecto del curso próximo. Y aparecen en el boceto, tanto si están dentro del vestuario finalmente como si no es así. Tanto por su peso específico en términos futbolísticos como por las repercusiones y efectos secundarios de índole económica que pueden significar, por presencia o ausencia. A Víctor se le preguntó por ambos en la sala de la Ciudad Deportiva.

Sobre Ander Herrera dijo lo siguiente: "No es un jugador mío, del Real Zaragoza, quiero decir, en estos momentos. Pero (si viniese) sería un jugador de un nivel alto, o altísimo, para nosotros. Un chico con una pasión zaragocista tremenda. Aportaría mucha ilusión. Pero no sé cómo está la situación. Ya me enteraré la próxima semana".

Y respecto de Francés, con el que Víctor dejó una de las imágenes y secuencias más llamativas de la semana cuando lo llamó a un aparte en el entrenamiento del miércoles cuando los periodistas y las cámaras estaban en el ensayo, el técnico replicó de este modo a la pregunta: "Yo, lo que considero es que, el que no quiera estar, que no esté. Ni un segundo. No me interesa. El jugador que no quiera estar en este proyecto, buenos días, adiós y un abrazo. Y todos tan contentos. Eso está clarísimo", dijo de entrada.

"Después, está el asunto de los contratos. Tienes unos derechos, tienes unas obligaciones, que hay que respetar. En la conversación con Francés, hablamos de fútbol, de cómo veía la selección sub-21, cómo se veía él de cara a las olimpiadas, de quién creía que era su máximo competidor en el equipo, cómo trabajaban defensivamente... una serie de preguntas futboleras en un rato que aproveché en el entrenamiento. Nada más", siguió esgrimiendo Víctor para quitar hierro al caso.

Y añadió: "Yo sé que (Francés) es muy zaragocista, todos sabéis lo que pienso de Alejandro, es un jugador muy importante, de los mejores o el mejor que tiene el Real Zaragoza, lo digo por número de minutos jugados, por rendimiento, etcétera... conmigo, especialmente, lo he visto mucho más brillante, ha coincidido en estos últimos 3 meses el mejor Francés de la temporada, cuando más lo necesitábamos, asumiendo protagonismo, responsabilidades defensivas, de la salida del balón".

Víctor aún dejó un último giro en torno al defensor zaragozano, retornando a su primera y contundente respuesta. "Yo a Francés lo quiero mucho. Insisto, es un jugador vital para el futuro del Real Zaragoza. Pero ya he dicho que en el Real Zaragoza tienen que estar los que quieran estar. Esta es la primera piedra del éxito del próximo año: que los que estén, lo hagan comprometidos al máximo, con la máxima ilusión y ambición. Y, hasta donde nos dé, 'a full'. No sé cuáles son sus intenciones. Además, tiene un año de contrato. Y me imagino que en ese contrato habrá obligaciones para ambas partes", concluyó.