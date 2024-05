El futuro de Iván Azón, cuestión a tratar de inmediato por el club y sus agentes

Iván Azón tiene un año más de contrato con el Real Zaragoza, hasta el 30 de junio de 2025. Pero no es seguro que esté en la plantilla de la temporada venidera, la 24-25.

Su nombre es de los varios que pueden entrar en un proceso de evaluación minuciosa a la hora de elaborar el proyecto que aguarda a la entidad blanquilla tras el cuarto fracaso rotundo consecutivo en esta larga andadura en Segunda División, rozando el descenso permanentemente en el último cuatrienio.

"Yo tengo contrato un año más, así que me veo aquí el año que viene. Estar en este club y vestir esta camiseta es un privilegio. Somos unos afortunados", dijo este jueves entremedias de una respuesta cuando se le instó por primera vez en rueda de prensa a que diera su parecer sobre su posición contractual.

Pero Azón sabe que, terminando contrato dentro de 12 meses, su situación está abocada a una negociación este verano, ya mismo. El delantero canterano, de 21 años, ,está en la tesitura de bien renovar o bien buscar una salida. No cabe empezar la próxima liga con todo en el aire. El nuevo proyecto, con Víctor Fernández o sin él (asunto clave este), definirá el rol del joven ariete aragonés.

Azón dijo no haber tenido aún ningún contacto con la dirección deportiva, que ostenta Juan Carlos Cordero y que también está pendiente de ser confirmada -o no- por la SAD tras la finalización de esta liga del enésimo fracaso en lo deportivo. "No, de momento creo que el club no me ha planteado nada. Pero esto lo llevan los agentes. Ahora queremos terminar el domingo lo mejor posible y tener un poco de tranquilidad", dijo Azón con ánimo de salir del delicado asunto cuanto antes.

Ciertamente, como es fácil colegir, el futuro de Azón está pendiente de definirse. Su año de compromiso contractual, a estas alturas, no es más que un mero dato que tiene poco de vinculante con su presencia en la plantilla del curso venidero. Sus 5 goles, cifra tan escasa como importante en el desierto global que ha sido un año más la aportación de la línea delantera, vuelven a ejercer de retrato robot de su papel en la plantilla, de nuevo mediatizado por las lesiones musculares en varios pasajes del torneo.

"Obviamente, me hubiera gustado meter más goles durante el año. A los delanteros se nos mide por eso. Creo que lo he dado todo en los partidos que he jugado. En ese aspecto no se me puede achacar nada. Solo en lo de meter más goles", reconoce sin tapujos Azón, con honradez.