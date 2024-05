Azón: "¿Fracaso? Este no era el objetivo de principio de temporada, pero no es un fracaso"

Iván Azón fue el elegido por el club para poner el broche final a las entrevistas de la temporada 23-24, horas antes de que el entrenador, Víctor Fernández, acometa la última previa del partido postrero ante el Albacete. El delantero centro aragonés, de 21 años, expuso en breves retazos lo que se vive en el vestuario una vez salvado el descenso, principal objetivo en el enésimo año 'horribilis' del Real Zaragoza en sus 11 campañas seguidas en Segunda División.

"Ha sido una temporada bastante dura. Los años que llevo en el primer equipo con el Real Zaragoza, siendo años distintos, han sido campañas en las que me ha tocado aprender mucho en lo personal", dijo con mucho tiento para empezar su balance del pésimo año que concluye en unas horas.

Azón, como todos los protagonistas de esta nueva película de miedo, trata de escabullirse de la palabra 'fracaso'. "Este año lo empezamos a un nivel fantástico... pero, al final, ha habido tres entrenadores, ha sido difícil para el grupo. Después de los últimos partidos, nos hemos quedado muy tranquilos después de la victoria en Santander", expuso de entrada como excusa principal ante lo sucedido en los últimos 10 meses y la elusión 'in extremis' de la catátrofe de la pérdida de la categoría profesional.

"¿Fracaso? Este no era el objetivo que queríamos alcanzar al principio de temporada. Pero tampoco es un fracaso. Creo. No hemos luchado por lo que queríamos y toca hacer autocrítica y empezar a construir el año que viene", respondió con ese aire de a quien le quema la pregunta y quiere quitársela de encima enseguida, sin más profundidades. Su mensaje es el unívoco que ha surgido y surgirá desde dentro de la SAD en los sucesivo. No cabe la definición de 'fracaso'.

Azón, lo mismo que sus colegas de generación juvenil Francés y Francho, que alcanzaron el primer equipo hace cuatro campañas en edad juvenil y en situaciones de máximo riesgo para la entidad, está marcado por ese destino: su vivencia como zaragocista profesional es siempre en un ambiente tenso y en sendas ligas llenas de defectos y calvarios colectivos.

"Ojalá llegue un año bonito en el que peleemos por ascender. Este año el proyecto se hizo ya para eso. Pero cada año es un mundo, nunca se sabe por dónde se va a a ir. A ver si de una vez llega una temporada más tranquila en la que verdaderamente luchemos por lo que todos queremos", apuntó en este sentido Azón, con cierto resquemor por el cariz de su destino.