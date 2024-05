El partido con el Albacete ralentiza la toma de decisiones en el Real Zaragoza

Normalidad tensa. Expectante día a día. Ausencia de noticias que deriva en un ‘silencio stampa’ en los medios de comunicación. Esta es la realidad del presente del Real Zaragoza cuando ya se pisa el jueves de la última semana de la liga, la que terminará ya en junio con el duelo ante el Albacete en la Romareda, el domingo a las 21.00. Un enfrentamiento que pudo ser dramático y que, por el contrario, se dirimirá sin absolutamente nada en juego para unos y otros. Un amistoso en toda la regla. Un trámite que, si fuese posible, se eludiría.

Singularmente, este partido de la jornada 42, este Real Zaragoza-Albacete Balompié que ha de cuadrar los números y la clasificación completa del torneo tras 10 meses de interminable calendario competitivo, sí que aporta un valor al discurrir de las cosas importantes en el seno del club zaragocista. La necesidad de acabar la liga, su mera presencia en el programa del domingo por la noche para rematar todo el plan deportivo definitivamente, está siendo el impedimento para adelantar decisiones de gran calado en las entrañas de la SAD.

Se está utilizando, de modo legítimo, como excusa para no adelantar acontecimientos. La victoria en Santander el pasado domingo y, con ella, la rúbrica de la salvación matemática tras meses de miedos, dudas y vértigos, dejó en bandeja a los dirigentes de la entidad la posibilidad de acelerar los procesos de remodelación del equipo y el organigrama de cara al curso venidero, el 24-25, si así se consideraba necesario o útil. Pero justo se ha optado por la versión contraria del caso.

Se quiere ganar tiempo. O, tal vez, se necesita ganar ese tiempo. La continuidad o no de Víctor Fernández en el puesto de entrenador, una pieza clave y decisiva en el proyecto del tercer año de la actual propiedad de inversores y dirigentes internacionales al frente del neo Real Zaragoza, es desde la misma noche del pasado domingo en El Sardinero el único y principal foco de atención, dentro y fuera del club.

Víctor ya dejó dicho públicamente su decálogo de ideas e intenciones para dar el sí a su posición en el banquillo en la liga próxima. Fueron pequeños retazos. Brochazos más o menos finos con sustancia, algunos contundentes. Quiere un plan ambicioso, donde la palabra ‘ascenso’ no sea tabú ni motivo de anatema. Un equipo con mayor índice de calidad que pelee por estar en la zona alta de la tabla y aspire a lograr por estas fechas dentro de un año un puesto de ascenso a Primera División.

En tiempos pretéritos no demasiado lejanos, serían solicitudes cabales, nada descabelladas, apoyadas al cien por cien por todo el zaragocismo. Ahora, con el devenir de los tiempos, es probable que haya resquicios y grietas por los que puedan asomar disidentes de estos objetivos, por más sorprendente que pueda parecer desde el poso de los zaragocistas de siempre, los de cuna, veteranía e implicación de décadas.

Hasta que no acabe la liga oficialmente, el domingo 2 de junio de 2024 en torno a las 23.00, los miembros de la nueva propiedad del Real Zaragoza no tienen previsto poner las turbinas en marcha. No creen necesario aprontar los tiempos. Se prefiere maniobrar con pulso lento, aunque esto sirva para extender la incertidumbre de forma inevitable. Víctor tendrá que esperar. Y, con él, todo el zaragocismo. Es probable que sea fruto de cierta indefinición. De la búsqueda de salidas a todas las alternativas. No es una situación cómoda en las tripas de club.