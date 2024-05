Soro y Roberto López se unen a Ander Herrera como objetivos de fichaje del Real Zaragoza

Aunque Víctor Fernández decía hace unos días que no había que mirar al futuro y había que poner el foco en el presente; el técnico es el primero que lleva algunas semanas dando pasos, tocando teclas y proyectando una idea de plantilla junto a sus colaboradores , a la espera de que se confirme o no su continuidad en el Real Zaragoza. Y ese boceto de Víctor Fernández se apoya en valores futbolísticos muy definidos por el estilo con el que él entiende el fútbol, pero también en aspectos relacionados con la identidad o el conocimiento del Real Zaragoza y su idiosincrasia. Y ahí aparecen tres nombres propios: Ander Herrera, Roberto López y Alberto Soro. Jugadores con todos los elementos reseñados: talento con la pelota, cualidades ofensivas y creativas y zaragozanos. Los tres jugadores están ya en el plan de acción de Víctor Fernández, quien siempre ha manejado bien el impacto sentimental, popular y mediático que tienen este tipo de operaciones. Otra cuestión es que, si no sigue el técnico, esos objetivos y las voluntades de esos jugadores en firmar por el Zaragoza se mantengan.

La viga maestra en Ander Herrera, una operación de regreso cuyos primeros contactos y claves avanzó este diario la pasada semana. Será en las próximas fechas cuando el Zaragoza y el jugador se sienten a la mesa, una vez ya consumada la fase de tanteos y consultas, para dar forma a un acuerdo y un contrato que deberán autorizar en LaLiga. El Comité de Validación de esta institución será quien, en función de diferentes criterios, establezca a Ander Herrera un coste imputable que pueda asumir el límite salarial del Real Zaragoza. En principio, el acuerdo giraría sobre un contrato de, al menos, dos temporadas en las que el jugador, criado en la Ciudad Deportiva, percibiría el salario mínimo de la categoría (97.000 euros). Tanto el Zaragoza como la agencia de Ander Herrera estiman y confían en que LaLiga compute un salario de entre 600.000 y 700.000 euros.

Además de Ander, ya están en la órbita de Víctor Fernández otros dos jugadores de lazos aragoneses. Uno de ellos es Alberto Soro, quien regresaría al Zaragoza después de su venta al Real Madrid por 2,5 millones y posterior paso por el Granada. Soro, un atacante polivalente, ya jugó a las órdenes de Víctor Fernández en la campaña 19-20. Fue una pieza clave, como extremo-delantero por la derecha. Zurdo, vertical, con capacidad asociativa e intuición en los metros finales; es un jugador muy del gusto de Víctor.

Soro tiene aún un año de contrato en el Granada, adonde debe volver después de un año cedido en el Vizela, equipo que ha descendido en la primera división de Portugal, con cuatro goles y una asistencia del futbolista de Ejea de los Caballeros en 21 partidos. El Vizela tiene una opción de compra que, en principio, no ejecutará. Y en el Granada le queda un año más de contrato. Es decir, el Granada debe decidir si se lo queda en Segunda y lo renueva (tuvo un papel muy secundario el curso pasado en esa categoría, aunque dependerá del nuevo técnico) o le da salida, mediante rescisión o mediante un traspaso. Soro, como es natural, vería con muy buenos ojos esta oportunidad de regreso a casa a sus 25 años.

Roberto López, sensación de la Real Sociedad en el comienzo de temporada. efe

La tercera pata es Roberto López. El mediapunta zaragozano, criado en el Amistad, nunca llegó a entrar en la Ciudad Deportiva y desarrolló su formación en la Real Sociedad. Está en una situación parecida a Soro. El 31 de junio finaliza su cesión en el Tenerife (hay una opción de compra en caso de ascenso que no se va a ejecutar), donde ha jugado este curso 39 partidos, con siete goles y cuatro asistencias. Unos números muy potentes en una buena temporada.

Debe volver a la Real Sociedad, donde le queda solo un año de contrato más. La Real Sociedad va a estudiar su caso, aunque es complicado que permanezca en la plantilla. Tampoco parece probable su renovación para una nueva cesión de un jugador de 24 años, así que su salida se daría mediante un traspaso en el que la Real Sociedad conservaría derechos futuros. El Zaragoza ya está al tanto de este escenario, un interés avanzado hace una semana por el periodista Ángel Rodríguez, y, según ha confirmado este diario, los primeros contactos con el futbolista ya se han producido para sentar las bases de la operación. Es un jugador con muy buen cartel tras su gran temporada, y con margen de crecimiento, por lo que maneja el interés de varios clubes de Primera y de Segunda. Las opciones del Zaragoza ante esa competencia pasarían porque no cristalizara ninguna oferta de la máxima categoría, especialmente.

Roberto López es un mediapunta zurdo, un canalizador del juego, con juego combinativo, mirada vertical, llegada y un exquisito golpeo de balón. Más centrocampista -generador- que atacante -finalizador- pese a sus cifras de gol, puede ocupar también las posiciones de volante ofensivo en un 4-3-3, o ubicarse como falso extremo en ambas bandas, aunque su carril ideal es el central.