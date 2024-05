Las cuentas de la próxima jornada: la calculadora sonríe al Real Zaragoza

El Real Zaragoza se ha metido en un lío importante. Nunca antes había estado a estas alturas de liga, a dos jornadas del final, jugándose la permanencia en Segunda División. Sin embargo, las cuentas para estos dos próximos partidos sonríen al equipo aragonés. La salvación, objetivo prioritario e imprescindible para el club desde que se descartó el ascenso por motivos obvios, está a tiro, y es factible incluso si el equipo no hace los deberes en sus dos compromisos –aunque no convenga tentar a la suerte–.

Esas cuentas dependen de muchos factores y de resultados diversos, pero lo que está claro es que con 49 puntos el Real Zaragoza –y cualquier equipo de Segunda División– está salvado. Tras esta pasada jornada, la permanencia se ha abaratado hasta este nivel. En este caso, el calendario también sonríe al Real Zaragoza, ya que el Mirandés-Amorebieta de la última jornada hace que, evidentemente, uno de estos dos equipos –o los dos– se vayan a dejar puntos en ese decisivo día.

Así pues, con sus actuales 47 puntos el Real Zaragoza necesita dos más para amarrar, sí o sí, la permanencia y no depender de nadie. Las opciones pasan por ganar uno de los dos partidos que quedan –este domingo en Santander y la semana próxima en casa ante el Albacete– o por empatar ambos. Pero incluso sin lograr este objetivo, que debería ser un mínimo para el equipo, el Real Zaragoza se podría salvar.

Hay que tener en cuenta que ahora mismo tiene a siete equipos por debajo en la clasificación. El agónico empate de Sergi Enrich en el descuento frente al Racing de Ferrol el pasado domingo no fue suficiente para alcanzar la permanencia, pero sí para meter por debajo del Real Zaragoza a un rival más, el Eldense. Por lo tanto, con siete equipos por debajo en la tabla, para que el Real Zaragoza ocupe uno de los cuatro puestos de descenso al menos cuatro rivales deben superarle en la clasificación en estas dos últimas jornadas. Como ya se ha señalado, hay enfrentamientos directos que hacen imposible que todos vayan a sumar todos los puntos en juego.

Las cuentas de esta jornada para el Real Zaragoza

Lo más inmediato llega el próximo domingo. Será una tarde de las llamadas ‘de transistores’, con horario unificado a las 18.30. Si el Real Zaragoza gana en Santander, dicho está, lograría la permanencia. Pero también podría alcanzarla este mismo domingo con un empate. En este caso, el Real Zaragoza necesitaría que no gane el Alcorcón (juega en Valencia contra el Levante) y que se den una de estas dos condiciones: que no gane el Mirandés en Albacete o que pierda el Amorebieta (en casa frente al Espanyol). Hasta perdiendo este domingo se puede salvar en Zaragoza: para ello necesitan que no ganen los tres rivales por el descenso citados anteriormente: Alcorcón, Amorebieta y Mirandés.

Fuera de estos escenarios, el Real Zaragoza llegaría a la última jornada con la necesidad de atar la permanencia en casa frente al Albacete. Sería una tarde agónica en La Romareda, en la que toda la temporada y hasta el futuro del club dependerían de solo 90 minutos.

En ese caso, el Real Zaragoza seguiría dependiendo de sí mismo –hay que recordar que con una victoria en cualquiera de los dos partidos que restan le basta para lograr la salvación–. En el escenario más pesimista, incluso podría darse la circunstancia de que el equipo de Víctor Fernández arrancara esa última jornada en puestos de descenso: esto ocurriría si pierde en Santander y esta próxima jornada ganan el Amorebieta, el Mirandés y el Huesca (juga en Cartagena), y si el Eldense empata o gana en Elche.

Llegados a este punto, pueden darse un sinfin de posibilidades. En esta última jornada, podría llegarse a dobles, triples, cuádruples o quíntuples empates. El Real Zaragoza tiene perdido el ‘golaverage’ particular con Huesca, Mirandés, Alcorcón y Amorebieta, y ganado con el Eldense. En caso de combinaciones múltiples saldría mejor parado, especialmente si entran en la ecuación el Villarreal B, el Eldense, el Alcorcón, el Andorra o el Huesca.