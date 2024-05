El itinerario heroico del Deportivo Aragón

Importa el qué. Pero también el cómo, el cuándo, incluso nos hemos llegado a preguntar en los últimos días el porqué. Sí, por qué... El dónde lo encontramos en Pontevedra, en el estadio de Pasarón. Allí, el que fue duro de roer de verdad el pasado domingo no fue el Pontevedra, sino el Aragón, que llegó aniquilado por las bajas, pero aguantó como un campeón hasta el tiempo añadido, cuando encajó el tercer gol (3-1) que lo dejaba fuera del ascenso a Primera RFEF. Despedida heroica del mejor Deportivo Aragón, el de Emilio Larraz, en los últimos 20 años de trayectoria del filial.

Todo el mundo sabía que no sería sencillo. Y no solo por el tremendo potencial del rival, sino por el estado carencial en que el Aragón afrontó la eliminatoria. La disputa de la fase de ascenso ha coincidido con el sensible incremento de jugadores del Aragón en una primera plantilla del Real Zaragoza cada vez más afectada por las bajas. Así, el defensa Miguel Operé, los centrocampistas Lucas Terrer y Alberto Vallejo, y los delanteros Adrián Liso y Marcos Cuenca no pudieron viajar a Pontevedra al ser convocados por Víctor Fernández.

Una semana antes, Víctor ya había citado a los mismos futbolistas a excepción de Vaquero, que sí pudo disputar el encuentro de ida con el Aragón, marcando un soberbio gol, el de la victoria, el del 2-1. En esta cita celebrada en La Romareda, Larraz no pudo contar con el concurso de todos los futbolistas citados para el partido de Oviedo con el Zaragoza. Además, sufría las bajas del guardameta Calavia, en la misma semana se lesionó el central Keita y antes perdió también por lesión al lateral izquierdo Vallejo. Con todo en contra, saltó el filial a La Romareda, donde encarnó una transgresión. Después de que el Pontevedra se adelantara en el marcador mostrando hechuras de equipo grande, la reacción del Aragón en la segunda mitad fue memorable. En el estado famélico que denuncian sus bajas, fue capaz de empatar primero y vencer después en dos jugadas de estrategia. Sí, equipo trabajado, currado, el filial. Marcó Fabio Conte y después Alberto Vaquero (2-1), este último un verdadero golazo.

El Aragón seguía vivo, muy vivo; pero estaba muy mermado. Víctor, además de citar a Operé, Terrer, Cuenca y Liso, convocó ante el Ferrol a Vaquero, pues en Oviedo fue expulsado Toni Moya. Mientras, el filial embarcaba rumbo a Pontevedra donde defendió la bandera aragonesa con los chavales que le quedaban. Apenas tenía once fichas del Aragón para hacer la alineación. Como central tuvo que jugar el juvenil Hugo Barrachina. Y arrancó el encuentro en Pasarón. Bien puesto en el campo, el Aragón se adelantó con gol de Pau Sans. En la primera mitad, se lesionó el otro central que le quedaba, Reda. Juan Sebastián tuvo que pasar al centro. Volteó el partido y la eliminatoria el Pontevedra ante un Aragón que estiró su sueño hasta el tiempo añadido (3-1). Aparecieron en el campo dos juveniles más (Hugo Pinilla y Diego Hernández). Por momentos, temimos por la alineación indebida del Aragón si al árbitro le hubiera dado por sacar tarjeta roja a algún futbolista del filial con ficha del Aragón y no del juvenil. Pero no: con conceder el segundo gol gallego con una mano previa, ya tuvo bastante el árbitro.... Y así el Pontevedra derrotó a un Aragón heroico.

Marcador al margen, la temporada del Aragón es, simple y llanamente, la mejor campaña del filial en 20 años. Después de la promoción de ascenso ante el Real Madrid B con Solana en el curso 04-05, no pisaba el segundo equipo zaragocista por los terrenos a los que le ha conducido Larraz en esta última singladura, con la clasificación para el ‘play off’ de ascenso, hecho que ha pasado a ser insólito en el segundo equipo zaragocista, y una eliminación posterior para sentirse orgullosos, verdaderamente repleta de épica.

La historia del Deportivo Aragón en las dos últimas décadas ha sido más bien gris. Por efecto dominó, ha sufrido los vaivenes del primer equipo tras el descenso de 2008 y la posterior ruina económica del club. Descendido en el ejercicio liguero 2005-06, el Aragón no ascendió hasta la 2011-12. Eso sí, lo hizo en los despachos, tras liberarse una plaza de la antigua Segunda B para el equipo que entrenó Esnáider. Descendido de nuevo en la 12-13 con Solana, lo ascendió Larraz en la 13-14 (título de liga incluido), para volver a bajar de inmediato con Laínez en la 14-15. Regresó a Segunda B en la 16-17 con Javi Suárez, tras ser ascendido Laínez al primer equipo. Cayó de nuevo a Tercera en la 17-18 con Laínez, volviendo a subir con Larraz (título de liga incluido, de nuevo) en la 21-22. Tras una década en la que no había sido capaz de alcanzar la permanencia en Segunda B, en la 22-23 por fin escapó del descenso a Tercera también con Larraz y en el dificilísimo grupo catalán de Segunda RFEF. Este curso, el 23-24 que ahora se extingue, consumó la hombrada. Después de ascenderlo de Tercera RFEF, después de salvarlo por fin en Segunda RFEF, el filial de Larraz ha sido capaz de llamar a las puertas del cielo. Y de tocar el picaporte de la gloria con una alineación que tuvo que recurrir a juveniles. Tantos juveniles que casi hace alineación indebida...