Víctor Fernández: "Había jugadores llorando en el vestuario"

El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, reflejó el sentir del vestuario tras el partido contra el Racing de Ferrol. El equipo atraviesa una situación límite, con solo dos jornadas por delante y sin cerrar todavía la permanencia. Para eso hace falta sacar una victoria más, pero la trayectoria del equipo no invita a tener ni la más mínima confianza. «Había jugadores llorando en el vestuario», apuntó Víctor Fernández, quien añadió que ahora «nos lamentamos de que hemos podido ganar, pero también hemos podido perder... Como profesionales tenemos que seguir peleando, porque el domingo tendremos una nueva oportunidad de sacar esto adelante». «Tenemos la obligación de levantarnos», señaló en este punto de su discurso el técnico del barrio Oliver.

«La pelea va a continuar, va a ser muy duro, esto es un ejercicio de supervivencia», reconoció Víctor tras el partido, en referencia a las dos batallas que le quedan por delante al Real Zaragoza. «Me da mucha rabia porque estábamos salvados ganando hoy –por ayer– y esto nos obliga a seguir sumando puntos. Tendremos que esperar a tener un poco más acierto y menos errores de los que hemos podido cometer», analizó.

Sobre el partido en sí, Víctor observó «demasiados infortunios» para su equipo: «Hemos disparado muchísimo a portería, pero no hemos aprovechado las ocasiones». Se refirió también a la titularidad de Lucas Terrer, el canterano que entró en el centro del campo a cubrir las numerosas ausencias que tiene el equipo en este punto: «Estamos recurriendo a muchos chicos de la cantera porque tenemos problemas serios de ausencias. Lucas tiene potencial, igual le ha superado un poco el partido, la responsabilidad, no ha estado muy ayudado. Ha hecho un partido digno, ha intentado hacer todo lo que le ha pedido el equipo, no tengo nada que reprocharle. Es un niño, que siga creciendo, hoy ha sido una prueba de madurez y ha respondido con nota. Estoy feliz porque los chavales de la cantera han dado el nivel», analizó el entrenador.

Víctor reconoció que no logró «tener el control en el centro del campo». Elogió al Racing de Ferrol, que «está jugando sin presión, con un fútbol alegre y que tiene jugadores desequilibrantes». Por eso, vio un partido «de gran dificultad», pero en el que su equipo hizo «una gran media hora final». «Hemos apretado, hemos tirado al palo... El portero ha sido el mejor de ellos, ha hecho cuatro paradas espectaculares. Les hemos embotellado, merecíamos el gol mucho antes», dijo. Vio que su equipo «no se ha rendido», ha seguido «peleando» hasta el final. «No nos queda otra que mirar al frente con ilusión y optimismo».

Eso sí, lamentó la ausencia de Zedadka, que probablemente no pueda volver a jugar esta temporada por la lesión muscular que sufrió. «Ahora no le damos valor al punto, pero dentro de unos días igual pensamos qué importante fue marcar ese gol al final frente al Racing de Ferrol. Quizá mañana veremos el punto de otra forma y le daremos la importancia que no le estamos dando», sentenció.