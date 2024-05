Víctor Fernández: "No es un partido definitivo"

Relajado y convencido. Víctor Fernández centró su mensaje previo al partido contra el Racing de Ferrol en recalcar la confianza en que el equipo saldrá adelante de sus problemas y rebajarle varios puntos el sentido trascendente y dramático que, desde el club, se le ha querido dar a la cita contra el cuadro gallego. Víctor Fernández alivió un tanto esa presión, sobre todo, en clave permanencia: no considera el partido como una final en sentido negativo, solo en el caso que los resultados ajenos acompañen y el Zaragoza gane. Entonces, la salvación será matemática, aunque Víctor, según se lee en sus palabras, intuye que el sufrimiento se alargará alguna semana más. “Solo la victoria nos dará un poco más de luz. Hay muchos claroscuros aún. Todo pasa por ganar, aunque tampoco es un partido definitivo. Si acaba siéndolo, es porque a los demás equipos les ha ido mal y a nosotros bien”, señaló.

En todo caso, el objetivo del equipo en este sprint final es claro. “Hay que ganar todos los partidos, pero cada vez quedan menos oportunidades. Somos el Zaragoza y tenemos que ganar los tres partidos. Los puntos tienen una gran importancia. No son definitivos, pero sí muy importantes, y así lo tenemos que afrontar", indicó. Para Víctor, el encuentro contra el Racing de Ferrol no tiene matices extraordinarios en la preparación emocional del vestuario. "No es un partido donde tengas que implicarte para motivar. Todos somos conscientes de la importancia del partido y el rival. Venimos de hacer buen encuentro en Oviedo y no sirvió para nada. Debemos afrontarlo con una máxima presión positiva. No necesitan una motivación extra", insistió el técnico del Real Zaragoza.

El equipo aragonés jugará al final de la jornada, sabiendo los resultados de Alcorcón o Amorebieta y conociendo si sube o no la línea del descenso. “Nunca se sabe si es mejor jugar antes o después que los rivales. Contra el Burgos sabíamos los resultados y me fui decepcionado de cómo afrontamos el partido. No va a modificar mucho. Sé cómo tenemos que jugar. Depende de nosotros y debemos mirarnos a nosotros", explicó el entrenador aragonés.

Del rival, Víctor Fernández destacó varios aspectos: "Ha hecho muy bien las cosas como refleja la clasificación a tres jornadas del final. Es un rival muy complicado. Es un equipo alegre, valiente, que va a por los partidos, con varios jugadores desequilibrantes y muy bien organizado".

Con 9 puntos de 27 posibles, la reacción del Real Zaragoza desde la llegada de Víctor Fernández no puede considerarse tal. Es una pobre cosecha, por mucho que a nivel de juego el equipo haya presentado mejoras en algunas facetas. Pero el efecto del cambio de entrenador apenas ha corregido la dinámica. Víctor analiza este aspecto: “Estaría satisfecho y feliz si hubiera ganado los 27. Siendo ambicioso como soy, a medida que te alejas de esos 27 puntos está la satisfacción. Yo solo pienso en ganar. Somos el Zaragoza y tenemos que ganar los tres partidos. Si no lo consigues, la decepción se va acumulando. Esperaba estas dificultades, ahí está la hemeroteca. Pero no tantas porque nunca había tenido esta cuota de lesiones, además concentradas en las mismas líneas", justificó Víctor, convencido de que La Romareda le dará su apoyo al equipo: "Somos mucho más con ella y mucho menos sin ella. Sé que vamos a estar súper arropados y que el domingo nos va a acompañar masivamente y rugiendo. Nos va a empujar al triunfo. Nos va a tocar sufrir, pero luego la alegría será mayor".