Emilio Larraz: "Pase lo que pase, la temporada es excelente"

Con mucho que ganar y poco perder. Esa es la filosofía que envuelve a la expedición del Deportivo Aragón que viaja este fin de semana hasta Pontevedra, cruzándose toda España con un viaje de 11 horas de autobús, para intentar rematar el acceso a la eliminatoria final del ‘play off’ de ascenso a Primera RFEF. Los chicos de Emilio Larraz se apoyan en el 2-1 obtenido en la ida, pero sobre todo, como recalca su técnico, en “la ilusión y el gen competitivo” que les define.

Es un grupo constantemente golpeado por la adversidad y las circunstancias del primer equipo. El Zaragoza manda, sus bajas, sus urgencias, sus debilidades deportivas… Así ha sido todo el año, y aún lo es más, si eso era todavía posible, en el partido más importante del curso: el primer equipo está en cuadro y eso limita y arrastra al filial, en el que también se acumulan los contratiempos. Por eso. Emilio Larraz asume la situación con la serenidad propia de la experiencia y de quien sabe que hay cosas que no puede controlar. “Estoy muy feliz y orgullo de todo lo logrado. Pase lo que pase, la temporada es excelente”, apuntó el técnico zaragozano del Deportivo Aragón.

Larraz no podrá llevarse a Pontevedra a Vaquero, pieza clave, reclutado por Víctor Fernández. Esas necesidades del primer equipo marcan la eliminatoria del filial, más aún cuando el Zaragoza no tiene cerrada la permanencia, aspecto que hubiera condicionado de otro modo al Aragón de haberse conseguido ya. Estos problemas a la hora de gestionar el día a día de su plantilla, no obstante, han repercutido en el crecimiento personal y futbolísticos de los jugadores del filial. “Tenemos muy claros los objetivos del club. Somos un equipo filial y nunca hemos exigido más. A partir de ahí, hemos tratado de crecer individualmente y en la clasificación. Y lo que se ha exigido es comportamiento diario ante el entrenamiento y la competición. Todo se ha conseguido. Así que, ahora, en la vuelta de la eliminatoria, toca disfrutar del escenario. Mejor si ganamos, pero el trabajo y el orgullo es el mismo”, apuntó Larraz, consciente de que el Pontevedra es el favorito de la eliminatoria, pero que el resultado de la ida concede opciones al Aragón: “De todos los resultados posibles, dos nos valen. Tenemos nuestro potencial. Estamos preparados y convencidos”.

El partido de vuelta se describe en una línea similar al del pasado domingo. “La pena es llegar tan mermados. Ahora, el reto es superior, ellos van a tener mucha gente en el estadio”, indicó, antes de analizar al rival. “La dificultad es grande. Tienen un concepto de fútbol muy profesional, con ataques largos, eso nos exige mucho. Hay que jugar muy concentrados. Va a ser un partido similar porque ellos tienen un estilo de juego muy interiorizado y definido. Hay que hacer el trabajo del otro día, quizá tranquilizarnos un poco en la fase de posesión”, explicó el técnico zaragozano.