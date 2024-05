Víctor Fernández ya tiene a Vaquero

Después de ejercitarse el miércoles al margen debido a un golpe recibido en el muslo izquierdo en el partido contra el Pontevedra, Alberto Vaquero se integró este jueves ya en la dinámica de entrenamientos del primer equipo. Pese a su condición de jugador del filial, su protagonismo cobra relevancia en una semana en la que el centro del campo del Real Zaragoza está bajo mínimos, con Jaume Grau como único efectivo de la plantilla disponible ante las lesiones de Guti, Francho y Marc Aguado y la sanción de Toni Moya.

Víctor Fernández, de este modo, ya ha podido contar con Vaquero como uno más. El pivote, autor de un golazo el domingo contra el Pontevedra, ha trabajado con el grupo, aunque lo ha hecho con un fuerte vendaje en el muslo izquierdo. La idea es que sus sensaciones vayan mejorando de cara al partido del próximo domingo contra el Racing de Ferrol en La Romareda, cita para que el entrenador prevé citarlo. Vaquero y Terrer serán así las alternativas al mediocentro ofrecidas por el Deportivo Aragón.

Por su parte, las circunstancias han querido que Vaquero entre en la órbita del primer equipo con carácter urgente cuando el Deportivo Aragón afronta el partido más importante, de momento, de la temporada. Emilio Larraz no va a poder contar con un futbolista indispensable en sus planes tácticos, fijo en sus esquemas cuando no lo ha reclamado el primer equipo. Y no va a poder disponer de él justo en una eliminatoria por el ascenso a Primera RFEF en la que Vaquero comenzó con un soberbio partido el pasado domingo y con un golazo de falta que puede ser clave en el desarrollo del cruce con el Pontevedra.

Con Vaquero ya en el día a día del primer equipo, con el que se ejercitará también el viernes y el sábado, ahora Víctor Fernández deberá encontrarle una solución a las bajas que sufre el equipo en el centro del campo. El técnico busca un compañero para Jaume Grau en esa sala de máquinas. Terrer y Vaquero son las opciones naturales que ofrece la cantera, pero también se exploran otras vías, principalmente, la de reubicar a Alejandro Francés por delante de la defensa y darle un nuevo formato táctico al equipo con la entrada de Germán Valera en un extremo. Si, por el contrario, Víctor prioriza mantener la línea de cinco atrás, Terrer o Vaquero son las bazas principales para afrontar un partido en el que el Real Zaragoza puede dar un salto ya definitivo para confirmar la permanencia y eludir así el descenso a Primera RFEF.

Alberto Vaquero ya sabe lo que es jugar este año con el primer equipo. Debutó en Burgos, a las órdenes de Fran Escribá. Por su parte, Terrer, más joven, menos hecho y con una relevancia inferior en el filial pese a ser el mediocentro elegido por Víctor para completar la plantilla en las últimas semanas, también se ha estrenado ya con el primer equipo. Lo hizo de la mano de Julio Velázquez, e incluso conoce ya también lo que es la titularidad, pues figuró en el once inicial del Real Zaragoza en Valladolid, justo el último partido de Velázquez al frente del equipo aragonés.