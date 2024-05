Víctor Fernández: "El árbitro fue de los pocos que vio la expulsión"

Víctor Fernández lamentó la derrota de su equipo y, especialmente, las circunstancias en las que se produjeron. Con la expulsión de Toni Moya se acabó de romper el partido, cuando el Real Zaragoza optaba al menos a un empate en Oviedo que hubiera sabido a gloria. Con la derrota, la permanencia sigue en el aire, pese a que los resultados de la jornada han sido buenos.

"No he hablado con el árbitro. Me han comentado Toni –Moya– que ha sido accidental. El árbitro ha dejado seguir, se ha girado y ha sacado tarjeta. El caso es que nos ha hecho muchísimo daño la expulsión", señaló Víctor Fernández sobre la jugada determinante del partido. El entrenador del barrio Oliver insistió en que no había visto la acción: "De los pocos que la ha visto ha sido el árbitro", señaló. Sobre la labor de Ais Reig, Fernández criticó que solo añadiera tres minutos al partido. "Me extraña", dijo el entrenador, aunque añadió que "no valen las excusas".

El técnico analizó que hasta que se quedó con diez jugadores "era un partido equilibrado", y que incluso "en el primer tiempo hemos sido mejores". "El Oviedo tiene dos plantillas en una, nosotros veníamos muy limitados y la expulsión nos ha dejado sin margen", dijo Víctor Fernández, quien valoró que su equipo compitió "muy bien" en el Carlos Tartiere.

"En el primer tiempo nos ha faltado el último pase", dijo el entrenador del Real Zaragoza, quien añadió que en ese periodo lograron "neutralizar al Oviedo". "No nos ha generado desequilibrios, no estábamos sufriendo. Pero al final del partido ellos han metido mucha gente de refresco y ya era otro tipo de partido", apuntó un Fernández que señaló que su equipo había sufrido "demasiado castigo".

Sobre los cambios, en los que optó por quitar a Iván Azón y Adrián Liso a falta de más de media hora, Víctor Fernández dijo que "han corrido como bestias". "En ese momento se ha producido la expulsión y todo el plan B no vale de nada", señaló. Fernández lamentó la baja para ese partido de Toni Moya, ya que "no tenemos centrocampistas". "El partido del domingo será una auténtica final, la afición debe ser el jugador número 12 porque estamos en una situación delicada", concluyó.