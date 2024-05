El Real Zaragoza, una semana más en el alambre

La derrota de este domingo en el Carlos Tartiere de Oviedo deja al Real Zaragoza una semana más en el alambre. Nadie puede (ni debe) guardar todavía la calculadora, obviar el calendario y disfrutar de un plácido final de temporada. Al menos, durante siete días más. Es el tiempo que le queda al equipo de Víctor Fernández para disponer de un nuevo ‘match ball’ que le permita abrochar definitivamente la permanencia en Segunda División.

El devenir de los acontecimientos ha provocado que, desde hace ya varias semanas, el Real Zaragoza se olvide de mirar a la zona noble y centre todos sus esfuerzos en un objetivo tan mediocre como inesperado: salvar la categoría. Sin embargo, por increíble que resulte, esta vulgar meta todavía no ha sido alcanzada por los mismos futbolistas que deslumbraron como flamantes líderes en las primeras jornadas de campeonato.

Este domingo, en caso de haber salido victorioso de Oviedo, el Real Zaragoza hubiera asestado un golpe casi definitivo a la salvación. Con solo nueve puntos por disputar, el equipo aragonés se hubiese distanciado en ocho del Alcorcón, primero de los cuatro conjuntos situados en la zona roja. Y si... El tropiezo, sin embargo, mantiene a los de Víctor Fernández en un escenario de importante riesgo en la recta final de este decepcionante curso 2023-24.

Con cinco puntos de renta, la permanencia puede ser matemática el próximo domingo. La cuenta es tan simple de entender como difícil de ejecutar: si el conjunto aragonés vence en La Romareda al Racing de Ferrol, que podría tener en Zaragoza su última bala para acceder al ‘play off’ de ascenso, la salvación será un hecho. De lo contrario, si los gallegos asaltan el feudo zaragozano como hiciera recientemente el Burgos, los problemas podrían ser todavía mayores, ya que nadie da todavía su brazo a torcer.

A la misma distancia que el Alcorcón (cinco puntos), el Real Zaragoza tiene un segundo perseguidor. El Amorebieta, que después de asaltar La Romareda con un tanto en el último minuto, ha protagonizado una remontada espectacular para soñar con salvar la categoría.

Los vascos mantienen la fe gracias al triunfo sobre el filial del Villarreal B, que se mantiene penúltimo con 39 puntos. Cierra la tabla el Andorra, con 37, que sí parece necesitar algo más que victorias para seguir la próxima temporada en la división de plata del fútbol español.

Todo este baile de cifras y nombres puede quedar en el olvido si el Real Zaragoza consigue ganar la próxima jornada en su estadio. La salvación está cerca, a solo un paso, que conviene dar con seguridad cuanto antes. Si no, el balanceo del alambre en el que sobrevive el equipo desde hace varias jornadas amenaza con aumentar su intensidad. Y ahí no existe red de seguridad. Caer al vacío entrañaría importantes y graves turbulencias. Eso sí, tras el Racing de Ferrol llegarán el Racing de Santander y el Albacete para conseguir, si no se ha hecho ya, ese necesario y fundamental último triunfo.