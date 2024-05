Víctor Fernández: "Quizá yo la estructura técnica (de la plantilla) no la habría configurado así"

Víctor Fernández abordó las cuestiones previas al partido contra el Oviedo en una mezcla y oscilación de sensaciones: desde la resignación a la que le empuja la acumulación de bajas, al optimismo por certificar cuanto antes la permanencia, pasando por el desgaste al que le está sometiendo la delicada situación del Real Zaragoza.

En su discurso antes de viajar a Oviedo, Víctor dejó varias pinceladas significativas sobre por qué el Zaragoza está dónde está y por qué él está también donde está, en su cuarta etapa como entrenador. Al técnico, se le pidió una valoración táctica sobre su decisión de las últimas jornadas de alinear cinco defensas: razones, causas, objetivos… No ha sido una fórmula habitual en su carrera. Víctor hizo su análisis, debajo del cual subyacieron los defectos estructurales y conceptuales de la plantilla armada por Juan Carlos Cordero. “Ganamos con el cambio (a tres centrales). Hay que ser cuidadoso al hablar del modelo. El modelo son los jugadores. El entrenador tiene que alinear y configurar el equipo, que eso es un arte. Yo no quiero defender con tres, quiero defender con once. Del mismo modo, yo quiero atacar también con once. Luego está la elección: no tenemos mediocampistas. Maikel Mesa no lo considero uno, porque tiene menos relación con el juego que los centrocampistas, él es más de relacionarse con el gol, con los treinta metros finales Tiene una relación extraordinaria con eso. Además, no tenemos extremos, no tenemos lateral izquierdo… Hay que adaptarse. El entrenador no puede estar por encima del modelo. Yo puedo tener una idea pero no puedo ser tan torpe de imponerla cuando no se tienen jugadores para ella. Tampoco tenemos gol, por lo que hay que implicar a todos en ello. No hay nadie, ni una pareja, de diez o doce goles. Hay que repartir y multiplicar a los efectivos en el gol”, señaló Víctor en su profunda lectura de este Zaragoza.

Y añadió: “No hay que buscar excusas ni llorar. Hay que ir a por todas. Quizá yo la estructura técnica (de la plantilla) no la habría configurado así. Además, hay jugadores de mucho valor que no han dado rendimiento, varios. Esto es algo que han sufrido anteriores entrenadores también"

El técnico del Real Zaragoza admitió que la situación está siendo más complicada de lo presagiado hace dos meses cuando llegó al equipo. “Cuando lo veía fuera como forofo tenía una idea. Cuando entras dentro, veo que somos un equipo con virtudes y potenciales, pero también carencias, como todos los equipos. Sabía que era difícil. Se ha complicado más en cuanto hay jugadores importantes de los que no he dispuesto. Jugadores con un sello especial, con cosas que no tenemos, como la energía de Francho o Mollejo. Pero esto es algo que han sufrido también los anteriores técnicos. Si no, igual yo no estaría aquí. Esto ha complicado las cosas. Lo que nos está ocurriendo no me sorprende. Aunque soy igual de optimista que al inicio. Confío en mi plantilla, siempre nos hemos levantado después de un golpe”, indicó Víctor Fernández.

El técnico desveló que aún no podrá contar con Mollejo en Oviedo: “Hay que ser prudentes y conservadores, es un músculo importante y los riesgos son superiores a los beneficios que podríamos tener”. Sí confirmó el regreso de Lecoeuche para un partido en el que espera la reacción tras el tropiezo contra el Burgos: “Ha sido una semana más complicada que las anteriores. Recibimos una bofetada contra el Burgos y lógicamente cuesta arrancar. El ánimo no era el mismo al comienzo de la semana. Además, no recibimos buenas noticias médicas, pero nos hemos ido recuperando. Hemos estado tratando de corregir los errores contra el Burgos, porque es partido lo perdimos nosotros. El equipo siempre se ha levantado cuando ha caído. Espero que no sea la percepción en Oviedo. Hay una actitud muy positiva para remontar”, señaló el preparador aragonés.

Víctor Fernández, en todo caso, es positivo de cara a la visita al Carlos Tartiere. “Tenemos opciones de ganar, esto es la Segunda División. El Oviedo es un gran equipo, me gusta la propuesta de su técnico. Tiene gente de muy buen pie por dentro, velocistas por fuera… Es un aspirante claro al play off. Pero también es un equipo al que le cuesta ganar, como nos cuesta a todos. Hay mucha presión a estas alturas. Aunque quedan más partidos, hay que afrontarlo como una final”, apuntó el técnico del barrio Oliver.