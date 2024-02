Velázquez: "Hay que poner el resultado en el contexto del estadio en que jugábamos"

Enfadado por el resultado, que le dolió “en el alma”, pero “satisfecho” por la actitud de los jugadores y por la capacidad de reacción mostrada durante la segunda parte. Así compareció este domingo Julio Velázquez en la sala de prensa del estadio de Ipurúa, donde el Real Zaragoza rompió su racha de ocho jornadas sin conocer la derrota.

La mala puesta en escena, con ese tempranero gol encajado, condenó a un equipo que en la segunda mitad, con el cambio de sistema y a pesar de que no facturó demasiadas ocasiones ocasiones de gol, demostró que tiene capacidad para ser más valiente.

“Hemos concedido el gol fácil y luego nos hemos quedado bloqueados. A partir de ahí, hemos tenido que ir buscando variantes, con esa modificación del dibujo. Nos hemos reajustado bien, y todo parte de la versatilidad gracias a la predisposición de los chicos”, analizó el entrenador zaragocista.

“No estoy satisfecho con el resultado pero sí con el rendimiento de los jugadores, que en muchos casos no llegaban al partido en un momento óptimo”, añadió, refiriéndose a aquellos futbolistas que salen de lesión, como Sinan Bakis o Germán Valera, que entraron en el tramo final en busca de la remontada.

En ese sentido, Velázquez añadió que hay que poner el resultado en el “contexto del estadio en el que jugábamos”, y es que el Real Zaragoza visitó a uno de los serios candidatos a conseguir el ascenso a Primera, un Eibar que exhibe una plantilla de nivel.

“Hay cosas positivas como la reacción del equipo”, enfatizó el técnico, sin querer entrar en polémicas sobre el escaso tiempo de descuento (dos minutos) que alargó el colegiado. “Se me ha quedado corto, pero no hemos perdido por eso. Aunque me ha sorprendido, no voy a profundizar en ello”, zanjó el preparador.