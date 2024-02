Julio Velázquez: "Desde el minuto 1, iremos a por la victoria ante el Sporting"

Acabó enero y el mercado de invierno. Ya estamos en febrero. El mes más breve del año también se hace corto en este fútbol sin pausa. El lunes espera el Sporting de Gijón, rival de tronío en la prosaica Segunda División. Julio Velázquez auditó toda esta mixtura apenas 48 horas antes de recibir a los asturianos

Édgar Badía, afortunadamente, se incorporó semanas atrás. Acaban de llegar Raúl Guti y Akim Zedadka. “Espero que vengan con ganas de sumar. Y que nos aumenten las posibilidades y los registros que ya teníamos. Están en disposición de entrar en la convocatoria. Alguno e incluso los dos pueden jugar de inicio. Hemos analizado y venían entrenando con normalidad. No han tenido un minutaje importante, pero a nivel de intensidad sí están. Entrarán los dos en convocatoria. Jugarán o no, pero entrarán. Espero que vengan con la energía que demanda el equipo y que nos aporten”, anheló.

Se marcharon Marcos Luna y Bermejo y han llegado Édgar, Akim Zedadka y Raúl Guti. La pregunta es si se ha mejorado el plantel y a cuánto asciende el progreso. “El equipo es el que es. Estoy feliz con mis jugadores. Es muy grato el día a día. Hay gente sanísima en el vestuario del Real Zaragoza, uno de los mejores de mi vida. Hay una buena plantilla. Hay interacción con la dirección general y deportiva. Es un mercado muy complejo. No es lo que quieres, sino lo que puedes. Estoy muy contento con la plantilla que tengo a mi disposición. Mi responsabilidad es sacarles el mejor rendimiento posible. Vamos a jugar con las estructuras que mejor se adapten a los perfiles. Los dos fichajes (Akim Zedadka y Raúl Guti), junto con Edgar Badía, vienen con ritmos interesantes de entrenamiento. Ahora tenemos que sumar todos para hacer una magnífica segunda vuelta”, subrayó.

Velázquez ha pintado un esquema de tres centrales en el Real Zaragoza como andamiaje básico de su nueva estructura. Los jugadores, también las nuevas incorporaciones, se adaptarán a este esqueleto. “Las sinergias entre todas las partes es sensacional. Hemos visto la evolución del equipo. Al llegar, estaban lesionados los laterales izquierdos, los puntas, un portero… Hemos intentado buscar lo mejor para reforzarnos. Intentamos ser consecuentes con las necesidades. En el Zaragoza, la relación es magnífica. Nos hemos ajustado a las posibilidades que teníamos”, recordó.

El técnico también valoró la evolución de la enfermería zaragocista. “Germán está evolucionado; Bakis, también. Entrarán en la convocatoria. Fran Gámez está lesionado. El otro día, Borge, con lo que podía ser (la lesión), se ha quedado en un esguince de rodilla. Cristian cada vez entrena más y mejor. No sé si entrará en convocatoria. A partir de ahí, con lo que hemos podido firmar, hay que sumar. Respecto a los fichajes, uno ya está jugando (Édgar), hay sentimiento de pertenencia (Raúl Guti), el otro ya quiere aprender el idioma (Akim). Yo creo que hay noticias superpositivas para la segunda vuelta”, proclamó.

Ciertamente, podía haber llegado algún refuerzo más, sobre todo en ataque. “No echo de menos ningún perfil. Estos son los jugadores que tengo y estoy feliz con ellos. Se dejan la vida en los entrenamientos y los partidos. Con lo que tengo, hay que sacar el máximo rendimiento. El club ha intentado hasta el último momento un atacante. Pero no se puede conseguir todo lo que se quiere. Ahora hay que sacar el 100 por 100 a cada uno. Dani Rebollo ha tenido algún problemita muscular que no le ha permitido entrenar con normalidad. Tenemos que valorar a Akim. Es una opción de inicio derivada de las circunstancias: Fran está lesionado y Borge está lesionado también. Es una posibilidad, pero no la única. Valoramos también jugar algún otro jugador en el carril”, expuso.

Velázquez también analizó el estado de la categoría, enfatizando el poderío del rival que visita La Romareda. “Puede haber 14 equipos que pueden estar en esa parte maravillosa cuando finalice la jornada 42. Esto es un proceso, hay que generar hábitos y estar todos los días en disposición de ganar. Unos días el campo o la tipología del rival te llevan a partidos más atractivos . Competimos todos los días. Hay que hacerlo y ya sé que no es sencillo. Hay que conseguir más victorias que empates. El partido del lunes es un partido más ante un conjunto confeccionado para el ascenso. Vamos dejarnos la vida contra el Sporting, somos el Zaragoza y queremos lo mismo que ellos y hacer las cosas muy bien”, apuntó.

Pese al potencial del rival, la confianza en las fortalezas del Real Zaragoza es total. “El equipo ha entrenado muy bien en una semana larguita. Estoy contento de cómo se ha llevado a cabo la semana. Hemos ido trabajando lo que va a ser el plan de partido. Atendemos a lo que somos nosotros. También hay que analizar la propuesta del rival para enfocar e intentar dañarles y que no nos dañen. Tienen una baja importante como Campuzano. De mitad de campo hacía adelante tienen gente que daña con espacios. Juegan bien al ataque y al contraataque. Tienen atacantes versátiles. Si les concedes, te dañan. Es un equipo confeccionado para pelear por el ascenso directo. Pero nosotros estamos en disposición de luchar por los tres puntos. Llegamos con toda la ilusión de hacer un gran partido y ganarlo”, reiteró.

Finalmente, Velázquez dedicó una glosa a la forma en que se ganó el último encuentro como local, ante el Andorra. “Consideramos que había que neutralizar al Andorra y esto se trata de conseguir puntos. En casa, queremos un Zaragoza en la línea de los partidos con el Levante y el Leganés. Ser fiables y estar en disposición de ganar, un equipo con energía, que vaya a buscar al contrario, que intente llevar el partido al campo rival. Con el Andorra, hubo un plan específico para ganar el partido, como así fue. No se va a ver eso el lunes porque es otro tipo de rival y te exige otro tipo de comportamiento. Desde el minuto 1, iremos a por la victoria contra el Sporting. Vamos intentar hace daño al Sporting, aunque tiene gente muy importante en la categoría”, concluyó.