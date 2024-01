Lluis López: "No me planteo mi salida pese a que está siendo un año difícil"

Lluis López, titular el pasado sábado en el partido contra el FC Andorra, abordó varias cuestiones de la actualidad del Real Zaragoza este miércoles en la sala de prensa de La Romareda. Entre sus primeras valoraciones estuvo su situación de mercado. El defensa central, en el punto de mira de la MLS estadounidense con el San José Earthquakes a la cabeza, afirma que su intención no es marcharse ahora del equipo aragonés. “Estoy contento con mi actuación del otro día. Todo lo que demandaba el partido y nos pidió el partido creo que lo hice. En ese aspecto estoy muy contento por cómo se dio todo y por el resultado del partido. No me he planteado en ningún momento salir pese a que está siendo un año difícil con pocos minutos. Siempre he dicho que en un equipo se trata de esto. Cuando te toca, dar el mayor rendimiento posible y, cuando no te toca, estar apoyando a los compañeros para que lo puedan hacer bien. El objetivo es que la temporada sea buena para todos a pesar de tener más o menos minutos”, señaló el central catalán, renovado para dos temporadas el pasado junio por Juan Carlos Cordero.

El futbolista destacó el valor del triunfo contra el Andorra. “Era un partido importante por muchas cosas. Llevábamos tiempo sin ganar y queríamos cuanto antes y más delante de nuestra gente. Llevamos más empates de los que nos gustaría, aunque creo que en un muchos de ellos nos podríamos haber llevado la victoria y la situación sería totalmente distinta. Este partido era clave en ese sentido y el equipo lo afrontó muy bien”, indicó. Ahora, el equipo se enfrenta al Alcorcón, una oportunidad ideal para escalar en la tabla. “Cada semana queremos salir a ganar, luego la dificultad de la categoría... Tenemos ahora la oportunidad de enlazar de nuevo dos victorias seguidas, sabemos la dificultad del campo del Alcorcón, pero vamos a salir a ganar. Queremos que esa dinámica de ganar partidos se alargue en el tiempo”, apuntó.

Lluis López, aunque juega poco, indicó que siente la confianza del entrenador Julio Velázquez. “Me ha transmitido mucha confianza. Hay que estar a disposición del entrenador y estar preparado para cuando toque jugar, rendir al máximo nivel. Con el míster hay una relación muy buena, el equipo lo ha acogido muy bien y eso se refleja en los partidos. Todos estamos muy contentos”, aseguró.

También analizó los objetivos del equipo. “Durante todo el año, por una serie de circunstancias, es verdad que la palabra ascenso siempre ha existido. El inicio fue tan bueno que a todos nos entusiasmó, pero sabíamos que iba a ser muy complicado. Después volvimos a la realidad de la Segunda División. Nosotros tenemos que pensar en ir partido a partido, eso nos va a ayudar a llegar a las últimas diez jornada en esos puestos que te llevan a competir por algo más. Nos confundiríamos si pensamos en cualquier otra cosa, aunque sabemos que eso está ahí”, subrayó.