La vuelta al mundo de Javier Chocarro

Sochi es la ciudad de vacaciones del sur de Rusia. Entre las montañas nevadas del Cáucaso y el mar Negro, ha crecido este Benidorm ruso, mucho más desde que la vecina Crimea dejó de ser el destino turístico de las antiguas élites soviéticas. Por supuesto, la migración turística interior (y ahora también exterior) se multiplicó exponencialmente desde la caída del Muro de Berlín y el inmediato desvanecimiento de la URSS. Bordeando el mar Negro, en unas horas en coche se llega a Crimea. Un poco más allá a la izquierda, también en Ucrania, el Donbás. Lugares estratégicos, como plasma la guerra entre Rusia y Ucrania. Sochi, tan cerquita de Abjasia y Georgia, también lo es. Y Rusia la mima. Por eso fue sede de los Juegos de Invierno de 2014 y del Mundial de fútbol de Rusia 2018. También hay un equipo de fútbol en Sochi, actual colista de la Primera División de Rusia. Para lograr la salvación ha llegado el exseleccionador español Robert Moreno y el expreparador físico del Real Zaragoza Javier Chocarro.

Sochi, decíamos, es el Benidorm ruso. No hay 300 días de sol ni 19 grados de media como en el paraíso alicantino, pero sol y 12 grados en enero en Rusia no es moco de pavo. Dándole el sol en la cara y a esa temperatura, contestaba ayer al teléfono el zaragozano Javier Chocarro. ‘Choqui’ estaba en Sochi, pero no de vacaciones... "Me llamó hace unos días Robert Moreno y hasta Rusia me he venido. En el cuerpo técnico, también están Juanjo Carretero y Edu Docampo", se arrancó el expreparador físico del Real Zaragoza, todo un trotamundos del fútbol.

Javier Chocarro creció en un ambiente familiar ideal. Bien, ‘Choqui’. Muy bien, diría yo. Pero, ojo, sin meter nunca la cuchara en la sopa boba. Los ‘Choquis’, igual Javier que su hermano David, se lo curraron siempre. Jugaba en los Marianistas de Zaragoza. Luego, en el fútbol base del Real Zaragoza y en el Stadium Casablanca. Y después, en los mejores equipos de la regional aragonesa. Licenciado en Educación Física, donde ha alcanzado una relevancia sobresaliente es como preparador físico. «En el Real Zaragoza, comencé en la Ciudad Deportiva y terminé en el primer equipo. Después, he estado trabajando con Julio Velázquez en el Marítimo de Portugal, en el Alavés en Primera División y en el Fortuna Sittard de Holanda. También he entrenado a la selección de Haití con el argentino Gabi Calderón", narró.

Y del Caribe, al mar Negro, dando la vuelta al mundo, siguiendo el viento que marca su pasión por el fútbol. En verdad, cuando hay un qué, no importa el cómo... "Cuando me llamaron, escuchar el nombre de Rusia, con la guerra y demás, impone. Pero he llegado aquí, y todo es magnífico. Han hecho una gran inversión en el club y quieren salvarlo como sea. Ahora estamos en el parón invernal. En Rusia se para el fútbol por la climatología desde diciembre hasta marzo. Nosotros vamos a realizar ahora una pretemporada en Turquía. Queda tiempo para salvarnos, pero no mucho tiempo. Estoy aquí porque amo el fútbol, porque es mi pasión. Va a ser una experiencia extraordinaria. En la plantilla hay 12 extranjeros. Ahora tenemos que hacer un equipo, un gran equipo que logre los puntos suficientes. Mi mujer, Sofía, y mi hija, Mía, vendrán en unas semanas. El fútbol me ha traído hasta aquí, hasta Sochi. Igual que el fútbol, ellas siempre están conmigo", concluyó Javier Chocarro.