Real Zaragoza-Andorra: Mucho en juego

Pase lo que pase, el Real Zaragoza ni se va a hacer rico ni se va a hundir en la miseria tras el partido de esta noche frente al Andorra. A seis puntos de la promoción de ascenso y a otros seis del descenso, a efectos clasificatorios es un encuentro de transición hacia donde quiera que vaya este equipo. Puede parecer, por tanto, un partido más. Pero no lo es. Hay mucho en juego esta noche sobre el verde de La Romareda.

El aficionado terminó el encuentro del pasado lunes frente al Eldense notablemente enfadado. Se esperaba otra cosa. Julio Velázquez y su equipo tuvieron 26 días para preparar esa cita. Casi una pretemporada para que el nuevo técnico, que ya no es tan nuevo, pudiera empapar a la plantilla con sus ideas. El resultado fue realmente penoso, con algunos de los peores minutos de fútbol de la temporada, que es mucho decir.

El fútbol, nos guste más o nos guste menos, son resultados, y el Real Zaragoza ha ganado dos de sus últimos 18 encuentros; con Julio Velázquez, uno de seis. Jugando mejor o peor, con más o menos suerte, con decisiones arbitrales más o menos afortunadas... pero esto es lo que hay. El entrenador vallisoletano sigue sin dejar una improta clara en el equipo, más allá de la defensa de cinco.

Así que el partido de esta noche, que podría parecer uno más, resulta que no lo es. El malestar de La Romareda no admite tropiezos. Ya exige victorias sin excusas. Si el Real Zaragoza quiere aspirar algo, tiene que demostrarlo e iniciar desde ya una inercia positiva no solo de resultados, sino también de juego. Los fichajes de invierno, que seguirán llegando, es complicado que le den la vuelta al equipo. Estos son los jugadores y este es el entrenador que tienen que darle la vuelta a la trayectoria del Real Zaragoza.