Real Zaragoza: La cantera al poder

La renovación de Andrés Borge es una buena noticia para el zaragocismo y demuestra el buen pulso con el que late la Ciudad Deportiva. Como todos los muchachos que llegan, ha tenido que esforzarse de lo lindo para abrirse paso hasta irrumpir primero y, lo que es más difícil, asentarse después en el primer equipo. De Binéfar a Zaragoza, fue superando etapas y malos momentos, especialmente tras sufrir una lesión de rodilla que amenazaba con cortar su trayectoria en el peor momento posible, justo cuando tenía que dar el salto con los ‘mayores’.

Su presencia en la primera plantilla, ya con todas las de la ley, es la constatación del buen trabajo de base del club. Pese al expolio sufrido en los últimos años, la Ciudad Deportiva sigue ahí, dando frutos jugosos. No hay más que ver el rendimiento del Deportivo Aragón en Segunda RFEF o el del juvenil División de Honor, año tras año compitiendo con las mejores canteras de España.

El histórico mal momento del primer equipo, atrapado en Segunda División desde hace once años y con las arcas no demasiado boyantes, precisamente, ha supuesto una oportunidad para la cantera. Llegar quizá sea algo más ‘barato’ ahora que en otras épocas más lustrosas de la historia del club. Sin embargo, este momento propicio para ‘colocar’ a los chavales en el primer equipo no se hubiera podido aprovechar sin un buen trabajo en las instalaciones de la carretera de Valencia.

Para un club profesional, meter a cinco jugadores de una misma generación en la primera plantilla es algo casi impensable. El Real Zaragoza lo ha conseguido con aquel juvenil que jugó la UEFA Youth League, y en el que ya se han consolidado plenamente el propio Andrés Borge, Iván Azón, Alejandro Francés y Francho Serrano, además de un Miguel Puche que llegó pero que ya ha salido del club. Acín, Calavia, Juan Sebastián, Luis Carbonell y Pablo Cortés (tenía entonces 15 años) aún podrían engordar la lista de miembros de aquel equipo que llegan y se consolidan en el primer equipo. Alguno lo acabará haciendo.