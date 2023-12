Alejandro Francés: "Los canteranos de otros clubes son del Barça o el Madrid. Aquí somos zaragocistas desde niños"

Se cierra un 2023 especial para usted.

Sí. He cumplido el sueño de ir convocado con la selección española sub-21 y estoy muy feliz, porque representar a tu país, en mi opinión, es lo más grande que hay. Además estoy teniendo minutos con el Real Zaragoza después de una temporada, la pasada, que fue complicada. Sufrí un bajón futbolístico y mental.

¿Cómo se repuso?

Me detuve a analizar con calma lo que estaba haciendo mal, y comprendí que mis compañeros estaban dando un buen nivel y el fútbol profesional tiene estas cosas. Nunca había sufrido situaciones así, no estaba acostumbrado a la suplencia, pero me sirvió para mejorar. He aprendido de los errores y he recuperado la confianza perdida.

Es uno de los abanderados de la cantera del Real Zaragoza y recientemente llegó a lucir el brazalete.

Fue un orgullo. Todavía no me considero capitán porque hay cinco compañeros por delante, pero en el futuro estaré encantado de asumir una responsabilidad que ya tengo en la sub-21. El seleccionador, Santi Denia, me eligió para capitanear a España, me dijo que al haber disputado tres Europeos podía ser un gran líder, y aquí estoy para transmitir mi apoyo al resto.

¿Cómo afronta alguien tan joven esas responsabilidades?

Al principio me costó. No me creía estar jugando en La Romareda con solo 17 años, pero después se han ido sumando experiencias que han favorecido mi aprendizaje. Ahí tengo que resaltar el apoyo de mi entorno, de mis familiares y amigos cercanos. En los peores momentos me ayudaron y me hicieron ver que lo importante es ser feliz.

¿Se valora de la misma forma el trabajo de los canteranos que el del resto?

Llegar arriba es tremendamente difícil, pero después creo que sí que se nos valora como al resto. En la Ciudad Deportiva se viene trabajando muy bien, están saliendo futbolistas continuamente, y esto nos viene bien a los del primer equipo para no relajarnos.

¿Cuál es el distintivo de los jugadores de la casa?

Que sentimos el escudo. Hay canteranos de otros clubes que son del FC Barcelona o el Real Madrid, pero aquí no pasa. El zaragocismo es un sentimiento que se lleva dentro desde niño. Cada fin de semana metemos más de 20.000 personas en el campo. La gente va con su familia a ver el fútbol a La Romareda, y eso es lo que hace reconocible al equipo de esta ciudad.

¿Le ha tocado madurar a marchas forzadas o en el entorno privado se mantiene como un joven de su edad?

En el fútbol ha ido todo muy rápido. Debuté muy pronto con el Real Zaragoza y la selección, tuve que dar un paso al frente para cumplir con los requisitos del deporte profesional, y al final eso también influye en el tipo de persona que soy. En ese sentido, estoy muy agradecido a compañeros como Alberto Zapater, Jair Amador o Cristian Álvarez.

¿Es su mejor momento como jugador?

Seguramente. Estoy realmente feliz. Tengo confianza sobre el campo y siento que el club también me la está transmitiendo. El cuerpo técnico está satisfecho con lo que vengo haciendo, los compañeros creo que también, y eso se une a que el equipo está en línea ascendente. Se puede decir que estoy viviendo un momento dulce.

¿Está el Real Zaragoza a tiempo de todo?

Claro que sí. Si empezamos la temporada ganando cinco partidos, podemos repetirlo. Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. El grupo es el mismo. Estamos unidos y, si la afición sigue apoyándonos como lo viene haciendo, estoy seguro de que todavía podemos hacer cosas bonitas.

¿Qué le pediría al 2024?

Tengo una meta muy clara, que es ascender a Primera. Sé que son palabras mayores, que será muy difícil, pero ese tiene que ser el objetivo. Tanto para mí como para el club sería muy importante.