Julio Velázquez: "Seremos lo que según las circunstancias podamos ser"

Será este un sábado de nuevo entrenador en el banquillo del Real Zaragoza, se estrenará Julio Velázquez como local. El último día en La Romareda aún ocupó ese eléctrico lugar su antecesor, el despedido Fran Escribá. Es, por lo tanto, un partido -ante el Leganés- lleno de expectativas por lo que supone el cambio de dirección que, en su debut oficial en Albacete, hace una semana, vivió un mal comienzo de andadura con la derrota por 1-0 en el peor partido del curso hasta ahora.

Se le preguntó este viernes a Velázquez por cómo ha desarrollado su trabajo de intento de mutación del equipo en unos días que han tenido mucho de pretemporada comprimida, con muchos vídeos, clases teóricas y fases prácticas con balón.

"No hemos hecho una pretemporada en estos días, no se puede llamar así porque nos encontramos ya en plena competición. En pretemporada puedes construir situaciones con tus jugadores y no hay ningún elemento competitivo previo que te puede dar pistas. Ahora no es así. Lo que sí he podido ver, analizar y diagnosticar son determinadas cuestiones y rendimientos. Y mi responsabilidad es proporcionar las herramientas para buscar soluciones adecuadas para hacer un equipo competitivo, insisto, sobre la marcha", aclaró Velázquez, que desea diferenciar mucho este rol, pues él hereda un bloque de máculas, defectos y carencias de las que no quiere hacerse responsable.

¿Qué Real Zaragoza se va a ver en el primer paso de Velázquez en La Romareda?, se le demandó. "Estamos en un momento concreto en lo anímico y de sensaciones. Seremos lo que según las circunstancias podamos ser. Sí que me gustaría que fuéramos un equipo reconocible, que tenga unos niveles de productividad adecuados y que viva más en campo rival que en el propio", dijo, redundando lo ya expuesto hace 10 días en su presentación oficial a su llegada a la ciudad.

Destacó lo de todos en la última década larga en Segunda División: "Jugamos en nuestra casa, con una afición increíble, en un escenario idílico como es La Romareda... es una oportunidad. En esta categoría puedes ganar a cualquiera, como también puedes perder. Afronto esta oportunidad con muchísimo entusiasmo y positivismo. Y también con mucha responsabilidad. Sería maravilloso empezar con una victoria", dijo.

Velázquez martilleó de nuevo sobre el mal estreno que tuvo en Albacete el sábado anterior. "No estuvimos bien, de principio a fin, fuimos un equipo demasiado deslavazado, que llegó tarde siempre a las segundas acciones", repitió. Y pidió a sus jugadores que traten de "ser un bloque competitivo, difícil de ganar, da igual si jugamos con un sistema o con otro".

No se quejó por el elenco de bajas que tiene de cara a este duelo ante el Leganés: Cristian Álvarez, Nieto, Lecoeuche, Bakis, Azón, Lluís López... "Cuando pierdes jugadores, es un déficit, te faltan recursos para construir opciones. Pero, ante los problemas, soluciones. No nos podemos desgastar en el problema. Es una lástima, una pena, pero hay que ver la perspectiva positiva", razonó con su particular discurso.

Velázquez admitió que el apartado mental en el vestuario no es el mejor. Algo siempre propio de estos casos en los que un entrenador llega nuevo a un lugar en plena crisis futbolística, como es el caso. "Somos seres humanos y el estado de ánimo es oscilante. La situación es delicada y necesitamos la victoria. Seguramente, hay algo de desconfianza, de bloqueo, incluso de miedo. Cada jugador afronta esto de una manera concreta. Para eso estamos nosotros, el cuerpo técnico, que debemos generar el contexto adecuado para ayudar a los jugadores en positivo", admitió.

El preparador castellano, en su prolija exposición oral, dejó algún detalle más de cierta enjundia entre infinidad de lugares comunes. "Ahora, el equipo no está redondo. Viene de la dinámica que viene. No somos hoy lo que tenemos que ser. Todo se consigue con resultados, por lo tanto hay que ganar, ser inteligentes y apoyarnos", afirmó.