Escribá: "Los entrenadores miramos mucho el medio y el largo plazo"

Fran Escribá, el entrenador del Real Zaragoza, pasó casi un cuarto de hora rodeado de periodistas en la mañana de este miércoles, previa al viaje a Andorra la Vella para jugar el partido intersemanal de la jornada 9, el jueves a las 19.00 en el estadio Nacional.

Se le vio serio, distinto a lo conocido desde que llegó hace 11 meses a Zaragoza. Afectado inevitablemente por los efectos de su anterior rueda de prensa, que se salió del tiesto de la normalidad, con el freno hidráulico activado para no pisar ningún charco más, el valenciano remarcó tres veces que piensa a medio y largo plazo en las hechuras de esta temporada que va a cruzar el primer quinto de su andadura (el 20% de su global), un modo de eludir el adverso presente que ha surgido en las tres últimas citas (un punto sumado únicamente de 9 disputados ante Racing de Santander, Racing de Ferrol y Mirandés) y que ha supuesto un contrapunto radicalmente opuesto al impecable e ilusionante inicio de campaña, en el que el Real Zaragoza ganó sus primeros cinco duelos y se instaló como líder incontestable, posición que ya ha perdido tras su triple patinazo encadenado.

A Escribá se le preguntó si empieza a sentir ya la presión del entorno zaragocista por la exigencia de la plaza, algo habitual en la historia (mucho más, en la reciente en Segunda División). "En absoluto. Yo comparto la decepción. Pero sabemos que esto es la competición y no hacemos una lectura mayor. No se trata de decir que estamos mal, como antes estábamos muy bien. Es la competición: tuvimos muy buenos resultados al inicio y, ahora, han venido de repente dos malos. Nos decepciona, pero no hacemos lecturas más allá", argumentó para saltar con pértiga una pregunta que estaba clara en el guion del día.

El preparador zaragocista, en una valoración subjetiva e hipotética, aseguró que "este último partido ante el Mirandés, si hubiéramos jugado con 11 jugadores, estoy convencido de que lo hubiésemos ganado y la lectura sería distinta", descargando la razón principal de la derrota, por ende, en la expulsión de Sergi Enrich que dejó al equipo en inferioridad justo antes del descanso.

Otra cuestión de obligado cumplimiento en esta previa de Andorra: el equipo de Escribá, en su trilogía de desmoronamiento de su fútbol, solo ha tirado a puerta cinco veces en esos tres partidos. Pura estadística de la altamente estimada 'big data' de la inteligencia artificial a la que tanto se acude como asidero cuando interesa en el neofútbol. "Es evidente que nuestra producción ofensiva ha decaído. Ya lo dije y no es una excusa: hemos tenido bajas importantes, de dos laterales muy ofensivos, que han sido realmente tres laterales muy importantes. Y la función ofensiva ha bajado. En este equipo, el trabajo de los laterales es muy importante. Si tenemos interiores que se van hacia dentro, si te quedas sin gente por fuera bajas la generación ofensiva. Nosotros antes atacábamos con mucha gente, ahora lo hacemos solo con cuatro muchas veces", razonó para explicar el apagón que ha hecho descarrilar al Real Zaragoza.

Y redundó: "Los laterales son para nosotros piezas clave. Y su ausencia se nos está notando. Lo mismo que la de Francho por la zona de dentro. No es un jugador solo de pase, sino de mucha conducción y desborde. Y también se nota. Son tres o cuatro cosas que han hecho que el equipo haya bajado de producción de ocasiones de gol", dijo.

Escribá, en su discurso general, aludió hasta tres veces al medio y largo plazo en sus miras. Cuando el presente no es agradable, una fórmula de aliviar el malestar general es hablar del futuro. "Al final, los entrenadores solemos mirar mucho el medio y largo plazo", introdujo cuando habló de los futbolistas que hasta ahora han jugado menos y que van a empezar a aparecer.

¿Urge romper en Andorra esta mala racha para evitar dudas mayores?, se le preguntó a Escribá. "Entiendo la pregunta. Pero creo que es más el debate de fuera (del vestuario y del club). Repito lo mismo: yo miro el medio y largo plazo. Y sigo manteniendo que vamos a hacer una buena temporada. Y estoy convencido de que vamos a estar ahí (en la zona de ascenso)", respondió el valenciano, poniendo alambre de espino en la frontera que separa la caseta, lo que ellos llaman el ámbito de los profesionales, y el resto del mundo zaragocista, que está en otra dimensión de conocimientos y rangos.

Escribá añadió al respecto: "Queremos ganar en Andorra. Pero sabemos que a lo largo de la temporada habrá rachas malas como la actual y buenas como la primera. Esta competición es así. En cada jornada hay resultados extraños. No estoy preocupado", insistió, aludiendo a los marcadores de muchos duelos de esta Segunda División.