El entrenador del Real Zaragoza no ve "inasumible" dejar de lado su 4-4-2 favorito

“¿Inasumible? Me cuesta creer que dijera yo eso. Dije que somos más peligrosos con dos delanteros. No es inasumible cambiar el 4-4-2. De hecho, hemos jugado 4-2-3-1, cuando Maikel Mesa ha estado como segundo delantero”, dijo en la mañana de este miércoles Fran Escribá, el entrenador del Real Zaragoza, cuando se le pidió una respuesta ante un posible cambio de sistema táctico en Andorra, este jueves, vistas las dificultades de generación de fútbol atacante que muestra el equipo en sus últimos varios partidos del liga.

Escribá está teniendo que administrar las tres jornadas seguidas que el Real Zaragoza acumula con resultados negativos: empate 1-1 en casa con el Racing de Santander y derrotas por 1-0 en Ferrol y en La Romareda frente al Mirandés. De repente, el efecto de ilusión superlativa que originó la histórica e impecable racha de cinco victorias seguidas en los otros tantos partidos iniciales del torneo liguero, se ha desvanecido. Y no solo por los marcadores finales. También por el formato del fútbol del equipo, que ya era defectuoso en aspectos relevantes en el tramo de aquellos triunfos del principio.

En el estadio Nacional de Andorra la Vella, en la noche del jueves (jornada 9, intersemanal), Escribá y el Real Zaragoza tienen ante sí un partido muy singular. “El Andorra trata de jugar con la posesión a su favor, teniendo mucho el balón. Sabemos que eso se va a dar y ya lo vivimos el año pasado. Nosotros no queremos ser un equipo encerrado atrás que tenga que jugar al contraataque. Pero sabemos que eso se va a dar en muchas fases. Seguro. A ellos, lo que más les incomoda es que les quites el balón. Y nosotros creo que tenemos futbolistas para pelear por ello", dibujó Escribá como pronóstico de lo que le aguarda al Real Zaragoza en el país pirenaico.

En la plantilla zaragocista hay hasta tres jugadores que el año pasado militaron juntos en el FC Andorra: Aguado, Bakis y Valera. Sobre esta especial circunstancia, Escribá apuntó aspectos interesantes. “Siempre viene bien tener en el equipo a jugadores que han estado con el entrenador rival, te ayudan a conocer determinadas cuestiones. Pero no me gusta poner en compromisos a los futbolistas sobre esto. Hay que saber aprovechar esa ventaja si es preciso. Sobre la alineación, no pienso nunca en poner de titular a un jugador por haber sido jugador del rival. Considero que no debe haber más motivación por ello”, dijo el de Valencia.

Aguado, Bakis, rotaciones, nombres propios

El preparador zaragocista dedicó algunos pasajes de su nueva comparecencia, esta mucho más atenuada, controlada e interpretada con sordina que la anterior, a diversos nombres propios del equipo, que ayudan a prever lo que viene este jueves en Andorra y el domingo en el siguiente partido, que será en La Romareda frente al Alcorcón.

“No ya para este partido de Andorra, sino para el del domingo contra el Alcorcón, va a haber rotaciones. Es evidente. Va a ser necesario. De entrada, haremos el once que creamos mejor, según nuestras características y las del Andorra. Hay que gente que sabemos que debemos cuidar, por cosas internas nuestras. Otros tendrán que repetir, naturalmente”, dijo Escribá.

“Aguado ha estado de suplente dos partidos. Antes lo fue Grau. Toni Moya también estuvo en el banquillo, como Francho. Si presumimos de tener mejor plantilla que el año pasado, no es malo que haya suplencias en todas las posiciones. Se ha de ver como algo lógico, no como un castigo a nadie porque estuviera mal un día”, explicó el técnico.

“Lecoeuche tiene, lógicamente, una sobrecarga. Por no haber tenido apenas minutos (desde que fichó a primeros de julio), era su primer partido sumando muchos en un día con mucho esfuerzo por estar con 10 jugadores. Solo era cansancio. En el caso de Iván Azón, lo mismo. Tuvo que hacer muchos esfuerzos y se resintió. Era fatiga. No hay lesión”, aclaró respecto de los dos futbolistas que abandonaron el domingo pasado el estadio cojeando.

Y, finalmente, hizo una subjetiva interpretación en relación a la ausencia total del delantero Bakis frente al Mirandés. El ariete fichado como estrella del proyecto en la zona de los goles, que aún no se ha estrenado como anotador y que lleva semanas en el foco de atención del zaragocismo por su sequía y su progresivo desvanecimiento futbolístico, se quedó como suplente por primera vez y ni siquiera calentó para formar parte de las cinco sustituciones. Pero Escribá, en un caso palmario de 'excusatio non petita...', quiso poner de manifiesto otra razón a la que muchos zaragocistas creen que lo llevó a tal determinación, que es la evitación de problemas ambientales en caso de no surgir pronto la redención goleadora del germano-turco.

“El hecho de que Bakis no jugara fue porque creí que nos venía mejor hacerlo con Sergi Enrich contra el Mirandés. En condiciones normales, Bakis hubiera participado con el paso de los minutos en ese partido del domingo. Pero nos condicionó la expulsión de Sergi. Con 11, hubiéramos dominado y acabado más cerca de su área. El partido no se puso de esa manera y por eso él no entró en juego. Que no jugara no fue pensando en darle descanso”, expuso 'motu proprio' Escribá.