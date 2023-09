Real Zaragoza-Mirandés: de vuelta al carril

El calor, el veranillo de San Miguel que ha traído a esta parte de España la última ola de temperaturas por encima de la treintena de grados antes de que se instaure el otoño, ha retrasado dos horas y cuarto el partido de hoy entre el Real Zaragoza y el Mirandés. La cita estaba datada por La Liga a las 16.15 y, tras la rectificación al ver el anticiclón y las isobaras hace tres días, se ha ido a las 18.30. Cabe la siesta pues. Y hasta la partida de guiñote, si es el caso.

Este apunte inicial es más de servicio, de recordatorio para la intendencia, que sustancial respecto de lo que hay en juego en el estadio municipal entre zaragocistas y burgaleses. Ahí, en el césped, el equipo aragonés tratará de volver al carril. Sí, regresar al camino de las victorias, de donde se ha salido en las dos últimas jornadas.

Le sentaron mal los dos ‘Racing’. Primero el de Santander, que se llevó un 1-1 de La Romareda en lo que es el último partido jugado aquí hasta hoy;y, después, el de Ferrol, el pasado lunes, que lo derrotó por 1-0 en A Malata. De tal guisa que la curva de rendimiento ha sufrido un evidente pico hacia abajo, algo natural, inevitable y razonable porque... en las cinco primeras jornadas todo había sido impecable. Este Real Zaragoza de nuestros días ha llegado a las puertas de la jornada 8 líder. En solitario. Un hecho histórico, un récord de difícil ejecución que, obviamente, a lo que tendía desde su consumación era a bajar el diapasón en cualquier momento. Y así ha sido. En una liga de 42 partidos, de casi 10 meses, todos, hasta los mejores, pierden y empatan varios partidos de vez en cuando. Así que, por este lado, nada hay de anormal en lo que ha sucedido.

La cuestión, ahora, es retomar las buenas costumbres del primer mes. Que no se haga más grande la pifia sufrida doblemente ante santanderinos y ferrolanos. Con el primero de los Racing, el perfecto Real Zaragoza (en solvencia y réditos, no en juego) perdió la dirección y tocó el arcén y la gravilla del lateral de la calzada. Con el segundo Racing –cronológicamente hablando–, los zaragocistas pisaron ya la tierra, levantaron polvareda al perder adherencia sus ruedas por haber abandonado el suelo asfaltado. Este domingo, ante el Mirandés (que es Club Deportivo, afortunadamente ya no hay ningún Racing más en esta liga), se trata de que los blanquillos sean capaces de recuperar el eje de la carretera y la estabilidad.

Igual que era normal que, tras cinco triunfos en cadena, pudiera llegar un empate en casa y la primera derrota fuera, lo suyo es que en la noche dominical el Real Zaragoza pueda celebrar el sexto éxito de la liga 23-24 y, así, la continuidad una semana más como líderes referenciales del torneo. A priori, el Real Zaragoza parece tener más peso específico que este Mirandés que sigue fiel a su estructura año tras año: es un filial de filiales, una amalgama de chicos jóvenes llegados cedidos de aquí, allá y acullá, prestados desde hace tiempo por el Atlético de Madrid, el Espanyol, el Villarreal, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, el Alavés, la Juventus italiana, el Betis... da igual. En esa coctelera de Anduva cabe todo, siempre que tenga un mínimo de calidad. Y el salero que tienen los de aguas arriba del Ebro es que, cada verano, consiguen mezclar cócteles normalmente aptos para circular con decoro y calidad en Segunda. Un mérito enorme.

El Real Zaragoza pierde esta vez a Gámez, el lateral derecho titular. Una lesión muscular (contractura, tal vez, no hay parte médico) obliga al cuerpo técnico a parchear aún más los flancos de la zaga. Cogido por los pelos vuelve Lecoeuche, después de 19 días ausente tras sus únicos minutos del curso en Cartagena tras su verano en blanco. A falta de una hora para el partido, todos adivinaremos la alineación, quizá con otros cinco cambios, como en Ferrol. Es el juego de cada semana.

El Leganés, por jugar primero, ya ha pasado momentáneamente al Zaragoza en la primera plaza (ganó 2-1 al Racing de Santander). Este sábado falló el Tenerife (perdió 3-0 en Eibar). De los perseguidores, el Espanyol actuará mañana. Si los zaragocistas ganan, nadie tocará su trono. Esa es la misión. Lo de jugar bien, parece accesorio.