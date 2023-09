Fran Escribá: "Conseguir cinco de cinco es dificilísimo en esta categoría"

Un balance de 15 puntos sumados sobre 15 puntos disputados admite pocos debates. Fran Escribá, entrenador del Real Zaragoza valoró los últimos tres puntos adicionados por el conjunto aragonés, los que este domingo sumó en el estadio Cartagonova de Cartagena. “Estoy muy satisfecho. Por un lado, quiero elogiar el resultado por la entrega del equipo, aunque sí que es cierto que nos faltó más control del que queríamos. Pusimos un centro del campo con mucha calidad, para tener el control con Marc Aguado y con Toni Moya, sacrificando a Francho. Sabíamos que si éramos capaces de controlar el partido, estaríamos más cerca de ganar. Lo conseguimos en alguna fase de la primera mitad, pero luego la lesión de Nieto nos trastocó los planes porque el partido estaba muy tranquilo en ese momento y tuvimos que defender un balón con diez y ahí vino el gol del empate del Cartagena. A partir de ahí, hasta el descanso la verdad es que el partido no estaba donde queríamos. En la segunda parte todo fue muy parecido: demasiada ida y vuelta y sí que es verdad que el tener tantas ventanas nos condiciona a no poder parar el partido donde queríamos, pero sí que creo que en la última, con la incorporación de Jaume, ganamos control. Aunque seguían apretando, ya tuvimos sensación de que iban a pasar menos cosas”, expuso.

La lesión de Carlos Nieto fue el único pero del encuentro. “Parece que es una rotura de fibras. Él mismo ha dicho no he tenido nunca ninguna pero tengo la sensación de que esta vez la tengo”, aclaró.

Escribá reconoció que, pese a la victoria, su equipo acumuló errores. “Es cierto que como hablamos de tener algo más de control. En algunas jugadas eché en falta ser más agresivos de cara al gol. Creo que el Cartagena hizo un buen partido, nos llevaron al límite en muchas situaciones, defendimos muy bien, ya digo que con todo aunque tuvieron sus ocasiones hay que valorar que encajamos estando con 10 en el campo y tuve la sensación de que si hubiéramos tenido un poco más de control de juego partido, habría sido un partido más cómodo”, confesó.

El Cartagena desarrolló un buen partido. El Zaragoza supo sufrir para sumar los tres puntos. “Era un partido con demasiadas idas y vueltas, con mucho balón parado, con gente muy fuerte de ellos, y yo creo que defendimos en general muy bien. Creo que es un partido de los que hace madurar a un grupo, sabemos que hay muchos iguales en esta categoría y los estamos sacando”, subrayó.

Con el triunfo sumado, el Real Zaragoza recupera el liderato. “Conseguir cinco de cinco es dificilísimo en esta categoría y creo que tiene mucho mérito, pero obviamente, bueno hemos empezado muy bien el camino, pero queda muchísimo, pero sí que hay que darle mérito y yo estoy muy satisfecho con el equipo, siempre lo he dicho, me pareció que en pretemporada el grupo estaba muy armado, que estaba funcionando muy bien y por ahora los resultados dicen que está siendo así”, dijo.

Pese al extraordinario arranque, Escribá invita a no dejarse seducir por la euforia. “Yo soy un tío muy alegre, igual la gente no se lo cree, pero yo soy de buen humor, me gustan las bromas, pero es cierto que estoy muy satisfecho con el equipo y con la ilusión que estamos generando, pero al mismo tengo esa experiencia de saber que es un comienzo, nada más que eso”, concluyó