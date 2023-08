El Real Zaragoza, líder, invicto y puerta a cero

El Real Zaragoza vive horas de alegría y de carga positiva de energías a su alrededor, tanto fuera del equipo, entre la afición, como dentro del propio vestuario. Ayer, el regreso de Tenerife fue un cúmulo de horas de regocijo, de conversaciones con aires de confianza en que este año sí va a ser de los buenos, una liga en la que el equipo zaragocista será uno de los favoritos para aspirar al ascenso a Primera, como hace cuatro años que no sucede.

Por la noche, ya en casa, se comprobó que el único rival que podía seguir la estela de puntuación de los aragoneses, el FC Andorra, no fue capaz de hacerlo. Perdió en Amorebieta y, de este modo, el Real Zaragoza saldrá de la jornada 3 que hoy concluye líder en solitario. Un hecho llamativo por inusual. Celebrado, por bonito. A tener en cuenta, por la tendencia que marca. La mayoría de los equipos que a lo largo de los años acaban ascendiendo a Primera División comienzan el torneo con pisadas firmes, con indicios de que tras sus plantillas hay poderío y ansias de cuajar un gran año. El Real Zaragoza, en estos albores de la campaña 23-24, es uno de ellos, felizmente. Y, es más, ahora mismo, es el mejor.

El triunfo en el Heliodoro Rodríguez en la sahariana tarde del sábado, de aplastante calor y dificultad máxima sobre el césped canario, ha sido el tercer martillazo sobre el clavo del convencimiento del grupo en las tesis de Fran Escribá, el ilusionado y cauto entrenador que gobierna este proyecto. Un plan futbolístico novedoso, con el director deportivo Juan Carlos Cordero a la cabeza, que busca un cambio de tendencia radical en lo vivido en el último trienio de penurias clasificatorias y riesgos extremos, incluso, de desaparecer del fútbol profesional mediante un despeñamiento de categoría.

Tres victorias en los tres primeros partidos de una liga es pasaporte para soñar, aquí y en cualquier lugar del mundo, en Segunda División o en cualquier categoría o campeonato que se dispute. Hacerlo en agosto, cuando el mercado de fichajes está aún abierto en canal y el despiste y el alboroto es global en la inmensa mayoría de clubes, tiene doble mérito y eficacia a futuro. De hecho, el Real Zaragoza no lo había hecho jamás desde que existe esta modalidad de plazos fijos para armar las plantillas (algo que empezó a pronunciarse a finales de los 90 del siglo pasado, hace 27 años, y que se ha hecho factor pernicioso determinante en los últimos 15).

Lo dijo Escribá en la singular sala de prensa del estadio canario (parece un aula magna universitaria, con el estrado abajo y las bancadas de la prensa en media luna ascendente en varios pisos): es bueno ganar este tipo de partidos. Se refería el técnico zaragocista a que el juego no había sido bueno, que había tenido diversos errores serios y el 0-1 definitivo se había conseguido atar a base de aprovechar los detalles minúsculos que cada duelo deja a favor de uno y otro contrincantes y, además, con esa pizca de buena fortuna necesaria para saldar en positivo una tarde cruzada. No se escondió Escribá en el estadio y no lo hace posteriormente.

El grupo de futbolistas ha demostrado este fin de semana un alto grado de autocrítica. Y eso es, en estos momentos, lo más estimulante en el análisis primero de este arranque sobresaliente de agosto: saben, asumen y comentan sin subterfugios que al equipo aún le falta bastante precisión y pureza en la mezcla de tantas piezas nuevas como han llegado, hasta 10 por ahora. El desplazamiento de retorno de Tenerife ha destilado buen rollo, naturalidad en la inmensa mayoría de los miembros del equipo, sentido común.

Siempre es bueno atender a la realidad sin engaños. Así, la lectura que carga de grandes esperanzas esta temporada es rotunda: cuando el Real Zaragoza, más pronto que tarde, cuaje como conjunto, las piezas se engrasen en su combinación de movimientos y se juegue de oído (hoy aún es imposible porque hay recién llegados que necesitan tiempo) y la liga coja velocidad, a este equipo que es líder cuando aún se muestra tierno pocos le podrán meter mano.

Estas son las ventajas de reparar los errores desde el triunfo. El propósito de enmienda, desde ayer, es común, admitido sin problemas. Un excelente panorama.