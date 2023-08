La cantera que viene en el Real Zaragoza

Tiene poco de baladí la foto de ahí arriba. Una formación titular del Real Zaragoza integrada por siete canteranos. Todos menos Poussin, Fran Gámez, Lluís López y Jaume Grau. La alineación la presentó el pasado sábado Fran Escribá en Tarragona. Marcador al margen, refleja la apuesta de la entidad aragonesa por su cantera y, sobre todo, la extraordinaria capacidad demostrada para generar talentos por una Ciudad Deportiva de un club aniquilado hasta hace cuatro días por un concurso de acreedores. Sin ninguna duda, la cantera constituye uno de los mayores activos del equipo del león rampante.

No, no ha sido solo en el Nou Estadi de Tarragona. Escribá lleva trabajando todo el verano con los defensas Juan Sebastián y Andrés Borge; con los centrocampistas Vaquero, Pablo Cortes, Chema Aragüés y Adrián Liso; y con los delanteros Pau Sans y Marcos Cuenca. También han alternado los guardametas Guillermo Acín y Calavia. Los nombres merecen todos un subrayado, pues, por capacidad y presencia activa en la dinámica de trabajo del primer equipo, ya portan la vitola de potenciales futbolistas del Real Zaragoza.

No resulta sencillo alcanzar una producción semejante. Mucho más considerando las fugas que todos los años sufre el fútbol base del Real Zaragoza, incapaz de igualar cualquier oferta que reciba un talento de su cantera: hace dos años, se podría haber construido un once titular entero del primer equipo juvenil, del portero al extremo izquierdo, con los futbolistas firmados del Real Zaragoza por el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid.

Con unos medios económicos subyugados a la economía propia de un club de Segunda División, el Real Zaragoza no solo es capaz de presentar una alineación como la que ven, sino que sus conjuntos de base continúan pugnando con las mejores canteras de España. Y siempre apostando por el producto propio. Este año se han vuelto a marchar siete talentos de la Ciudad Deportiva entre edad cadete y alevín. Sí, también los clubes de élite arrancan de su ciudad a niños con 11 añitos... En el caso del Real Zaragoza, a Pablo Macía, la perdida que quizá más duela, la perla que el Zaragoza alevín extrajo de los benjamines del Montecarlo, fichado por el Real Madrid. También han emigrado otras promesas rumbo al Betis, Real Madrid, Villarreal y Valencia: Marcos Val, Guillermo López, Iván Blas, Samuel Tena, Erik Peralta y Daniel Manzano.

En el Real Zaragoza, mientras tanto, no pierden la paciencia (a veces cuesta lo suyo, en serio...) ni el tiempo. Ramón Lozano, director de la cantera, solo pide que, los que no quieran estar, se marchen cuanto antes para dejarle sitio a los que sienten de verdad la camiseta del Real Zaragoza. Lozano vertebra la política de acelerar órdenes naturales, de estimular el crecimiento del futbolista haciéndolo jugar en categorías superiores a las propias de su edad. Hay que subrayar estos nombres. Son las claras apuestas del club.

Pero los casos de Juan Sebastián, Borge, Vaquero, Pablo Cortes, Chema Aragüés, Adrián Liso, Pau Sans, Marcos Cuenca, Acín y Calavia ni son los primeros ni son los únicos. En el Aragón se sigue la misma política. Hasta cinco futbolistas en edad juvenil trabajan con Larraz: el polivalente lateral Adrián Motilva (cantera del Ebro), el central de etiqueta Hugo Barrachina (cantera del Amistad), el medio Lucas Terrer (cantera del Stadium Casablanca), el centrocampista llegador Jano Monserrate (cantera del Amistad), y Adrián Liso (cantera del Montecarlo), que incluso ya ha debutado con el primer equipo.

Apenas ha fichado dos jugadores de fuera el Deportivo Aragón. Habrá que seguirlos... Si Larraz apuesta por el centrocampista Óscar Vacas y Aitor Mañas, es por algo... Todo lo demás, de casa, de la Ciudad Deportiva y clubes colaboradores. Todo ‘made in Aragón’. Cantera de verdad, no hecha con piedras de importación... Pinta bien el filial. Sin los ocho jugadores censados en pretemporada en el primer equipo, el Aragón empató en Soria con el Numancia (1-1) y no ganó de milagro. Que no se descuide el filial del Athletic de Bilbao, gran favorito de la Segunda RFEF...

En juveniles tampoco se altera la filosofía. Javier Garcés tiene medio once titular entrenando con el filial y con el primer equipo, pero continúa compitiendo. El sábado ganó en el Ebro (0-1), sin ninguna duda, uno de los favoritos al ascenso a la Segunda RFEF. Muchísima juventud, muchos futbolistas de gran talento de segundo año juvenil (Hugo Pinilla, Dennis Rufo), e incluso de primer año, como la perla del Balsas Picarral, Sergio Beltrán ‘Ratón’. Miki Álvarez trabajó bien con este grupo el pasado curso y, contra todo pronóstico, incluso fue campeón de Liga Nacional Juvenil. Este año volverán a pelear por todo en la División de Honor Juvenil, y, lo que es más importante, volverán a fabricar futbolistas para el primer equipo y el filial del Real Zaragoza.